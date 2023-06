Primele imagini cu cei patru copii care au supraviețuit în junglă 40 de zile. Cum au reușit să reziste FOTO

Patru copii indigeni care au dispărut în urmă cu 40 de zile în jungla amazoniană după ce au supravieţuit prăbuşirii avionului de mici dimensiuni în care se aflau au fost găsiţi în viaţă, au anunţat autorităţile columbiene, transmite The Guardian.

Avionul Cessna 206 în care călătoreau cei trei copii în vârstă de 4, 9 şi 13 ani şi un bebeluş de 11 luni a dispărut de pe radare la 1 mai în apropiere de San José del Guaviare, în departamentul Caqueta, în sudul Columbiei. Aeronava a fost găsită la 15 mai cu vârful înfipt în pământ, într-o vegetaţie densă, iar mama copiilor a decedat în accident.

Copiii erau singuri când au fost găsiţi şi acum primesc asistenţă medicală, a declarat preşedintele Gustavo Petro reporterilor, la întoarcerea sa din Cuba la Bogota.

„Învăţăturile ancestrale, primite în sânul comunității Uitoto i-au salvat”, a precizat președintele columbian.

Conform autorităților, frații au rezistat și datorită kiturilor de supraviețuire parașutate în junglă de echipele de salvare.

