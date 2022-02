Apel disperat din Ucraina! Un fost fotbalist din Liga 1 cere ajutor VIDEO

Fotbaliștii brazilieni blocați în Ucraina, afectată de război, au făcut apel la guvernul lor pentru o evacuare imediată, spunând că "situația este una disperată".

Un clip video a arătat jucători de la Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, împreună cu familiile lor, adunați într-un hotel din capitala ucraineană.

Atacantul lui Sahtior, Junior Moraes, în vârstă de 34 de ani, a trimis un mesaj în care a spus: "Situația este una de disperare. Vă cer să dezvăluiți această înregistrare video pentru ca ea să ajungă la guvernul brazilian"

Moraes s-a născut în Brazilia, dar este internațional ucrainean. În sezonul 2010-2011 el a fost golgheterul Ligii 1, pe când evolua la Gloria Bistrița.

În lotul lui Sahtior sunt 12 jucători brazilieni, în timp ce atacantul Vitinho joacă la Dinamo Kiev. Alți jucători brazilieni din lotul lui Shakhtar sunt fundașii Dodo, Vitao, Marlon, Ismaily și Vinicius Tobias, plus mijlocașii Maycon, Marcos Antonio, Tete, Alan Patrick, Pedrinho și Fernando.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2