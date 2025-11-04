Descinderi în Munții Rodnei: Rețea de hoți de lemn, destructurată. Procurorii anunță prejudicii-record în operațiunea „Jupiter 4”

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu Inspectoratul General al Poliției Române, continuă astăzi, 4 noiembrie 2025, a doua zi a Operațiunii „Jupiter 4”, o serie de acțiuni menite să oprească tăierile ilegale de arbori și să protejeze fondul forestier național.

În cadrul operațiunii, sunt puse în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară și 13 mandate de aducere, în patru dosare penale care vizează infracțiuni precum tăierea fără drept, furtul de arbori și alte fapte conexe.

„Activitățile se desfășoară într-un dosar penal privind infracțiuni de furt de arbori, tăiere fără drept de arbori, transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de avizul de însoţire a materialelor lemnoase sau fără provenienţă legală, folosirea fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice a dispozitivului special de marcat, introducerea, modificarea sau ștergerea datelor informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, fals intelectual, omisiunea sesizării, sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri, răzbunare pentru ajutorul dat justiției, cauzându-se un prejudiciu de aproximativ 71.000 RON”, se arată în comunicatul PICCJ.

Ancheta relevă că, în lunile mai și iulie 2025, mai multe persoane fizice, cu complicitatea personalului silvic din cadrul Ocolului Silvic Alpina Borșa R.A., au tăiat și sustras arbori din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Plaiurile Heniului R.A., în zona Parcului Național Munții Rodnei, unde orice intervenție antropică este interzisă.

Extinderea anchetelor și prejudicii uriașe

În alt dosar, anchetatorii au pus în executare patru mandate de percheziție și patru mandate de aducere în județul Bistrița-Năsăud, vizând folosirea ilegală a dispozitivelor speciale de marcat, tăierea și furtul de arbori, fals informatic și diferențe între stocul fizic și cel scriptic de materiale lemnoase de peste 20%, prejudiciul estimat fiind de circa 300.000 RON. Din documentele anchetei rezultă că, între august 2024 și octombrie 2025, cinci persoane fizice și trei operatori economici, împreună cu angajați ai Ocolului Silvic Maieru R.A., au tăiat și sustras ilegal arbori din fondul forestier național pe raza județului Bistrița-Năsăud.

O altă investigație vizează tăieri nelegale efectuate în 2018 de angajații unei întreprinderi individuale, care au sustras 1.665 de arbori nemarcați, în volum total de 1.107,859 metri cubi, valoarea prejudiciului ridicându-se la 543.830,49 lei. „Administratorul întreprinderii individuale, cu ajutorul angajaților săi, a sustras o parte din arborii tăiați nelegal. La fiecare transport efectuat, pe lângă materialul lemnos tăiat legal, se transporta și materialul lemnos tăiat ilegal, iar cantitatea de material lemnos menționată în fiecare aviz ca fiind transportată era mai mică decât cea transportată în mod real”, precizează PICCJ.

Într-o altă cauză, acțiunile vizează tăieri și transport de arbori fără documente justificative, efectuate în perioada februarie – iunie 2022 pentru construirea ilegală a unui drum de tractor. Prejudiciul total este estimat la 493.471,55 lei, din care 203.194,17 lei reprezintă valoarea funcțiilor nerealizate ale pădurilor.

„Combaterea infracțiunilor silvice este vitală pentru protejarea resurselor naturale, menținerea echilibrului ecosistemelor și asigurarea unui mediu sănătos. Vom continua să oferim detalii pe parcursul desfășurării operațiunii, în vederea asigurării transparenței și informării publicului despre evoluția acțiunilor întreprinse”, se arată în comunicat.

