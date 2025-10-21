Bărbatul care l-a împușcat pe premierul slovac Robert Fico a fost condamnat la 21 de ani de închisoare

Un tribunal din Slovacia l-a condamnat marți, 21 octombrie, pe Juraj Cintula la 21 de ani de închisoare pentru rănirea gravă a premierului naţionalist Robert Fico în mai 2024.

Poetul Juraj Cintula a fost găsit vinovat de terorism, transmit AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Instanța a constatat că acesta a acționat cu „motivul de a împiedica buna funcţionare a guvernului”, ale cărui politici le-a denunţat, a spus judecătorul Igor Kralik.

Incidentul a avut loc în mai 2024, când Cintula a tras asupra lui Fico de 5 ori de la mai puțin peste un metru distanță, în timp ce premierul mergea să salute un grup de susținători, după o ședință de guvern în orașul Handlova din centrul Slovaciei.

Decizia Tribunalului penal specializat din oraşul Banska Bystrica a încheiat procesul care a început în iulie. Principala întrebare a fost dacă Cintula, care a recunoscut că l-a împușcat pe Fico, se face vinovat pentru terorism.

Hotărârea poate fi contestată la instanţa supremă a ţării.

Robert Fico a fost atins de patru gloanțe și a fost grav rănit la abdomen, suferind în același timp răni la șold, mână și picior.

Fico a apărut din nou public în iulie 2024, la câteva luni după atac.

Juraj Cintula a declarat că a vrut doar să-l rănească, nu să-l omoare pe Robert Fico, pentru că dorea să-l împiedice să-și continue politicile despre care el afirma că dăunează libertății și culturii slovace.

