Jurat „Masterchef”, acuzat de hărțuire sexuală. A fost scos din emisiune

Gregg Wallace, cunoscutul prezentator și jurat al emisiunii „MasterChef” din Marea Britanie, a renunțat la rolul său în emisiune din cauza unor acuzații de comportament inadecvat. Potrivit unor rapoarte recente, 13 persoane, printre care și Kirsty Wark, prezentatoare BBC, l-au acuzat de remarci sexuale nepotrivite în timpul filmărilor pentru diferite emisiuni din cadrul postului.

Agresiunile sexuale verbale pe care juratul „Masterchef” le-ar fi făcut au avut loc în ultimii 17 ani, în mai multe locuri de muncă.

Kirsty Wark, prezentatoare BBC, care a apărut la „Masterchef” în 2011, a spus că Wallace a făcut glume "sexualizate", care i s-au părut total nepotrivite​.

Aceste acuzații vin după ce, în 2018, Wallace a fost acuzat de comportament inadecvat în timpul filmărilor pentru emisiunea „Impossible Celebrities”. Deși Wallace a negat public aceste acuzații, afirmând că nu a făcut comentarii sexuale, un audit extern a fost demarat pentru a investiga plângerile​.

Gregg Wallace a acceptat să colaboreze autoritățile în ceea ce privește această anchetă cu privire la acuzațiile de agresiune sexuale verbală și a anunțat că va face o pauză din emisiunea „MasterChef” până la finalizarea acesteia​.

Cine este Gregg Wallace?

Gregg Wallace este un cunoscut prezentator de televiziune și critic culinar britanic. El a devenit faimos în special datorită rolului său de jurat în cadrul emisiunii britanice de gătit "MasterChef", unde este cunoscut pentru comentariile sale sincere și adesea pline de umor despre preparatele prezentate de concurenți.

De asemenea, Gregg Wallace a fost prezentator al unor emisiuni culinare, inclusiv "Inside the Factory" și "Eat Well for Less", care sunt axate pe alimentație și producție de masă. Personalitatea sa carismatică și abordările sale accesibile în materie de gastronomie l-au făcut să câștige o bază largă de fani.

În plus, Wallace este un autor de cărți de gătit și un susținător al unui stil de viață sănătos și al unei alimentații echilibrate.

Gregg Wallace este în primul rând prezentator al emisiunii britanice MasterChef, unde juca un rol important alături de ceilalți jurați, dar nu este un jurat principal.

Deși la începutul carierei sale în „MasterChef” a fost mai mult prezentator, el a ajuns să îndeplinească și rolul de jurat în diverse ediții ale emisiunii, în special în versiunile sale mai recente, când a evaluat preparatele concurenților alături de alți experți culinari. Gregg Wallace a fost un element cheie al show-ului din 2005 până în prezent​.

