Patronul firmei care i-ar fi dus pe mercenarii lui Potra în Congo, reținut de SICE. Infracțiunile pentru care este urmărit penal Jurgen Faff

Autor: Adrian Zia
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 22:26
515 citiri
Patronul firmei care i-ar fi dus pe mercenarii lui Potra în Congo, reținut de SICE. Infracțiunile pentru care este urmărit penal Jurgen Faff
Patronul firmei care i-ar fi dus pe mercenarii lui Potra în Congo, reținut de SICE FOTO oradesibiu.ro

Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLY LILI, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horațiu Potra, a fost reținut luni, 15 septembrie, după mai multe ore de audieri în București. El este acuzat de evaziune fiscală cu prejudiciu de 12 milioane de lei.

Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLY LILI, a fost reținut, luni seară, după mai multe ore de audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Sectorul 1.

”Cel în cauză a fost reținut, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în fața magistraților cu propunere legală”, a transmis, luni seară, Poliția Capitalei.

El este acuzat de evaziune fiscală, prejudiciul estimat de anchetatori fiind de 12 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024 – prezent, firma ar fi reținut și nu ar fi plătit în termenul impus de lege impozite și contribuții cu reținere la sursă.

”De asemenea, din cercetări, s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, deținând mai multe aeronave și având peste 170 de angajați (piloti, însoțitori de bord și personal tehnic aerian). Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, cuantumul său fiind influențat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piață”, a mai transmis Poliția.

FLY LILI este compania care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horațiu Potra.

Compania a transmis, după ce s-au făcut mai multe percheziții, că se lucrează pentru remedierea situației economice și plata integrală a obligațiilor către stat.

”Administratorul FLY LILI, domnul Jürgen Faff, nu are nicio legătură sau relație cu beneficiarul contractului din Congo, relația fiind strict contractuală și respectând termenii agreați. Este foarte important să menționăm că FLY LILI nu are nicio relație cu Rusia”, au mai transmis reprezentanții firmei.

În ceea ce privește zborurile către Congo, firma precizează că, alături de alți operatori aerieni din România și Europa, a efectuat zboruri către această destinație.

”Toate aceste zboruri au respectat normele de siguranță în vigoare, fiind suplimentate cu numeroase controale desfășurate pe aeroporturile din România imediat după aterizarea aeronavei. Niciodată nu a fost identificat vreun obiect suspect. În egală măsură, facem precizarea că atât FLY LILI, cât și întreaga sa echipă colaborează cu organele de urmărire penală pentru a asigura aflarea adevărului și dovedirea nevinovăției, subliniind caracterul exclusiv fiscal–comercial al prezentului incident”, se mai arată în comunicatul de presă.

Google ar putea să îți spună în curând ce te stresează: și chiar să blocheze automat conținutul care îți face rău
Google ar putea să îți spună în curând ce te stresează: și chiar să blocheze automat conținutul care îți face rău
Un nou brevet descoperit de platforma Neume arată că gigantul tech lucrează la o tehnologie care combină inteligența artificială cu date biometrice culese de ceasuri și brățări...
Nvidia, prinsă în vizorul Chinei. Ce acuzații i se aduc gigantului tech din partea chinezilor
Nvidia, prinsă în vizorul Chinei. Ce acuzații i se aduc gigantului tech din partea chinezilor
Autoritatea de reglementare a pieței din China a anunțat luni că Nvidia ar fi încălcat legea antimonopol în urma achiziției Mellanox din 2020. Investigația preliminară lansată de...
#Jurgen Faff, #patron fly lily, #Jurgen Faff retinut, #mercenari potra, #evaziune fiscala , #evaziune fiscala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Octavian Popescu s-a afisat cu ea, dupa Csikszereda - FCSB: a transmis doua cuvinte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Patronul firmei care i-ar fi dus pe mercenarii lui Potra în Congo, reținut de SICE. Infracțiunile pentru care este urmărit penal Jurgen Faff
  2. Google ar putea să îți spună în curând ce te stresează: și chiar să blocheze automat conținutul care îți face rău
  3. Nvidia, prinsă în vizorul Chinei. Ce acuzații i se aduc gigantului tech din partea chinezilor
  4. Un primar cere desecretizarea contractului de privatizare pentru un combinat siderurgic uriaș din România: "Am întocmit adrese către Președintele României și prim-ministru"
  5. Top 10 smartphone-uri în 2025: primele poziții sunt dominate de același nume. Unde se situează Apple și Samsung
  6. Florin Cîțu, despre plafonarea prețului la alimente: "Cel mai ieftin populism socialist. A adus penurie și sărăcie în comunism și asta o să aducă și acum"
  7. Samsung nu mai are răbdare: One UI 8 ar putea sosi mai repede decât era așteptat. Pe ce telefoane va ajunge prima oara?
  8. Apple Air sau Samsung S25 Edge: Două telefoane pentru două tipuri de utilizatori. Cu ce avantaje vine fiecare dintre cele mai slim telefoane apărute
  9. PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării prețului la alimente - SURSE
  10. Samsung pregătește cea mai mare confuzie din istoria seriei Galaxy: modelul „Pro” ar putea fi doar cu numele

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 129 - Rușii râd de noi!