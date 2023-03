Antrenorul lui Liverpool, după 7-0 cu Manchester United: ”Noi nu suntem mulțumiți”

Juergen Klopp, antrenorul german al echipei de fotbal FC Liverpool, a lăudat prestaţia jucătorilor săi în meciul câştigat cu categoricul scor de 7-0 în faţa lui Manchester United, duminică în Premier League, informează AFP.

"A fost un meci spectaculos, excepţional. De la începutul meciului, totul a decurs exact cum aveam nevoie. Am fost super agresivi, super mobili, super activi, am jucat un fotbal excelent calitativ contra unei echipe în formă şi am marcat acel prim gol pe finalul primei reprize, după o pasă incredibilă şi o finalizare fantastică", a spus Klopp.

"În a doua repriză, începutul a fost mai bun, iar finalul cu adevărat bun. Totul a fost bun. Acesta este fotbalul, se pot întâmpla multe. United traversează un super sezon, noi nu suntem mulţumiţi unde ne aflăm, deci asta nu spune nimic. Astăzi (duminică, nr. red.) am fost echipa mai bună şi am luat cele trei puncte importante. Toată lumea trebuie să ştie că încă suntem aici", a adăugat Klopp.

FC Liverpool a obţinut cea mai categorică victorie din istoria sa în faţa rivalei Manchester United, scor 7-0, duminică, într-un meci din etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Angliei, confirmându-şi astfel revenirea în cursa pentru calificarea în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor.

Pentru gruparea de la Old Trafford acest eşec usturător reprezintă o lovitură dură, în condiţiile în care elevii antrenorului Erik ten Hag veneau după o serie de unsprezece meciuri fără înfrângere. United s-a prăbuşit complet în repriza secundă a partidei cu Liverpool, după ce tabela a rămas imaculată până în finalul primei părţi a jocului.

"Cormoranii" s-au impus pe Anfield prin dublele lui Cody Gakpo (43, 50), Darwin Nunez (47, 75) şi Mohamed Salah (66, 83) şi golul lui Roberto Firmino, care a închis tabela în minutul 88.

