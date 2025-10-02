Un celebru milionar recunoaște: ”În 25 de ani am fost de două ori la o nuntă, una a fost a mea”

Autor: Teodor Serban
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 17:38
321 citiri
Jurgen Klopp. Foto: X / @AnythingLFC_

Ales de Red Bull pentru a deveni noul şef al departamentului fotbal, Jürgen Klopp a renunțat la meseria de antrenor. Germanul recunoaște că noul stil de viață i se potrivește perfect.

După ce a cunoscut gloria cu Liverpool, Klopp a renunțat la funcție la sfârşitul sezonului 2023-24, înainte de a fi numit director global al diviziei de fotbal a Red Bull, cunoscuta marcă de băuturi energizante.

Jurgen Klopp e decis să nu mai revină în sportul care l-a făcut milionar. "Asta cred. Am 58 de ani. Dacă aş începe din nou la 65 de ani, toată lumea va spune: ”Ai spus că nu o să mai faci asta niciodată!”. Aaa, scuze, am crezut sută la sută când am spus-o!. Asta cred eu acum. Nu-mi lipseşte nimic", a declarat Klopp în ultimul său interviu.

Klopp a adăugat că se bucură din plin de faptul că are mai mult timp liber. "În aproape 25 de ani, am fost de două ori la o nuntă. Una dintre ele a fost a mea, iar cealaltă a fost acum două luni. În 25 de ani, am fost de patru ori la cinema, de fiecare dată în ultimele opt săptămâni. Acum e plăcut să pot face asta", a completat germanul.

