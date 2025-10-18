Jurgen Klopp a semnat noul contract! Fostul antrenor de la Liverpool nu a putut sta departe de fotbal

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 11:29
421 citiri
Jurgen Klopp a semnat noul contract! Fostul antrenor de la Liverpool nu a putut sta departe de fotbal
Jurgen Klopp. Foto: X / @AnythingLFC_

Jurgen Klopp revine oficial în fotbal: a acceptat două funcții importante în Germania.

Jurgen Klopp (58 de ani) revine în prim-plan după un an și jumătate de pauză de la plecarea sa de la Liverpool. Fostul tehnician al „cormoranilor” nu se întoarce pe bancă, dar a acceptat două funcții de nivel înalt în structurile fotbalului german.

Klopp, dublu rol în fotbalul german

Pe lângă poziția deja confirmată de manager sportiv al tuturor echipelor din grupul Red Bull (inclusiv RB Leipzig), Klopp a semnat și cu Liga Profesionistă de Fotbal din Germania (DFL). El va face parte dintr-un grup de experți care are misiunea de a găsi soluții pentru dezvoltarea fotbalului german la nivel de club.

Conform Daily Mail, din această echipă mai fac parte:

Sami Khedira, fost internațional german

Andreas Bornemann (St. Pauli)

Jochen Sauer (Bayern)

Markus Krosche (Eintracht Frankfurt)

Obiectiv: un nou model pentru cluburile din Germania

Grupul va lucra pe trei direcții majore: dezvoltarea sectorului juvenil, îmbunătățirea structurilor administrative ale cluburilor, menținerea competitivității Bundesligii în Europa.

Klopp nu ia în calcul o revenire ca antrenor

Deși numele lui a fost vehiculat constant în discuțiile despre marile bănci tehnice ale Europei, Klopp rămâne ferm: nu vrea să revină momentan ca antrenor.

După despărțirea de Liverpool, în vara lui 2024, el declara că se simte „extenuat” și că are nevoie de o pauză. Totuși, continuă să fie implicat în fotbal, dar dintr-un rol strategic și administrativ.

Andrei Rațiu și-a decis viitorul și semnează contractul care îl transformă în milionar
Andrei Rațiu și-a decis viitorul și semnează contractul care îl transformă în milionar
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al echipei Rayo Vallecano, și-a decis viitorul. Deși s-a vorbit intens despre un posibil transfer în Premier League, internaționalul român a ales...
Concluziile corpului de control al premierului, după inundațiile de la Salina Praid. Erorile care au dus la dezastrul major
Concluziile corpului de control al premierului, după inundațiile de la Salina Praid. Erorile care au dus la dezastrul major
Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA şi Administraţia Naţională "Apele Române", acţiune începută după inundarea Salinei...
#Jurgen Klopp, #contract, #liverpool, #RB Leipzig , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cate interventii estetice are si cum arata acum milionarul roman care are 9 copii cu 4 femei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii la CFR Cluj: Marian Copilu - presedinte, Marius Sumudica - antrenor

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Incidente grave la derby-ul din Belgia: arbitrul a oprit meciul după ce a fost lovit
  2. Semifinală dramatică la Osaka și pentru a doua reprezentantă a României
  3. Se anunță un start incendiar în sprintul de la Austin: campionul contra "tinerilor lupi" din Formula 1
  4. Jurgen Klopp a semnat noul contract! Fostul antrenor de la Liverpool nu a putut sta departe de fotbal
  5. Gigi Becali n-a rezistat și l-a sunat pe Mirel Rădoi în scandalul cu Lucescu: ”Băi finule, uite care e treaba...”
  6. Tragedie în motorsport. Unde a avut loc accidentul
  7. Meci dramatic pentru Sorana la Osaka: întoarcere de scor în setul decisiv
  8. Surprize mari pe lista anunțată de Alexandra Dulgheru, la prima acțiune ca antrenor al echipei de Billie Jean King Cup
  9. Cristi Chivu, înainte de revenirea la Roma: "Mulțumesc Italiei pentru felul în care m-a primit"
  10. Încă un nume mare "a sărit" pe Mircea Lucescu: "Ne jignește pe toți"