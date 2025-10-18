Jurgen Klopp a semnat noul contract! Fostul antrenor de la Liverpool nu a putut sta departe de fotbal

Jurgen Klopp revine oficial în fotbal: a acceptat două funcții importante în Germania.

Jurgen Klopp (58 de ani) revine în prim-plan după un an și jumătate de pauză de la plecarea sa de la Liverpool. Fostul tehnician al „cormoranilor” nu se întoarce pe bancă, dar a acceptat două funcții de nivel înalt în structurile fotbalului german.

Klopp, dublu rol în fotbalul german

Pe lângă poziția deja confirmată de manager sportiv al tuturor echipelor din grupul Red Bull (inclusiv RB Leipzig), Klopp a semnat și cu Liga Profesionistă de Fotbal din Germania (DFL). El va face parte dintr-un grup de experți care are misiunea de a găsi soluții pentru dezvoltarea fotbalului german la nivel de club.

Conform Daily Mail, din această echipă mai fac parte:

Sami Khedira, fost internațional german

Andreas Bornemann (St. Pauli)

Jochen Sauer (Bayern)

Markus Krosche (Eintracht Frankfurt)

Obiectiv: un nou model pentru cluburile din Germania

Grupul va lucra pe trei direcții majore: dezvoltarea sectorului juvenil, îmbunătățirea structurilor administrative ale cluburilor, menținerea competitivității Bundesligii în Europa.

Klopp nu ia în calcul o revenire ca antrenor

Deși numele lui a fost vehiculat constant în discuțiile despre marile bănci tehnice ale Europei, Klopp rămâne ferm: nu vrea să revină momentan ca antrenor.

După despărțirea de Liverpool, în vara lui 2024, el declara că se simte „extenuat” și că are nevoie de o pauză. Totuși, continuă să fie implicat în fotbal, dar dintr-un rol strategic și administrativ.

