Dezastru pentru Liverpool în Premier League. Antrenorul Klopp și-a cerut scuze fanilor. Alte rezultate

Liverpool a fost învinsă surprinzător, sâmbătă seara, cu 3-0, în deplasare, de Brighton, în etapa a 20-a din Premier League.

Pe Falmer Stadium, gazdele au punctat prin Solly March (46, 53) şi Danny Welbeck (81).

"Cormoranii" antrenați de Jurgen Klopp sunt pe locul 8, cu 28 de puncte, cu ultimele două meciuri pierdute în campionat, în timp ce Brighton este pe locul 7 cu 30 puncte.

La finalul partidei, Klopp și-a cerut scuze fanilor lui Liverpool pentru evoluția rușinoasă a jucătorilor săi.

Jurgen Klopp apologising to Liverpool fans after the 3-0 defeat at Brighton 🙏 pic.twitter.com/eLxdO5fWaF