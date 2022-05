Discursul care a întors soarta meciului dintre Villareal și Liverpool

Villareal a condus cu 2-0 la pauza meciului cu Liverpool și a sperat într-o calificare istorică în finala Ligii Campionilor.

Cormoranii au întors însă soarta partidei și au plecat învingători din Spania,marcând trei goluri în repriza secundă.

Antrenorul Jurgen Klopp a dezvăluit ce discurs a avut în fața elevilor săi, după primele 45 de minute.

”Este fantastic. Știam de dinainte că asemenea lucruri se pot întâmpla, să luăm primul gol atât de repede. Nu a fost ceea ce ne-am dorit. Vreau să spun că le port tot respectul celor de la Villarreal. La pauză, am știut ce am făcut greșit. A trebuit să le arăt ce nu au făcut bine. Le-am spus că dacă tot am venit, trebuie să ieșim pe teren și să jucăm.

Tot respectul pentru felul în care au reacționat băieții în repriza a doua. Dacă jucam la fel ca în prima repriză, nu am fi ajuns în finală. Dacă tot suntem aici, trebuie să încercăm să câștigăm”, a transmis Jurgen Klopp la finalul meciului, conform digisport.ro.

