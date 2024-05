Primele imagini cu Jurgen Klopp după despărțirea de Liverpool. Se mută cu soția lui într-o vilă "eco" situată pe o insulă

Vila în care se mută Jurgen Klopp a fost descrisă ca un “paradis ecologic pentru familie” și a fost achiziționată în iunie 2022 pentru 4 milioane de euro de la omul de afaceri elvețian Rolf Knie. Klopp a decis să o renoveze complet.

După o perioadă de nouă ani petrecută la Liverpool, Klopp și-a încheiat mandatul pe Anfield cu un moment emoționant și festiv. Antrenorul de 56 de ani s-a adaptat rapid la viața în afara fotbalului și a zburat în Mallorca alături de soția sa, Ulla.

Ei vor sta la hotelul Kimpton Aysla, în timp ce lucrările de construcție se finalizează la noua lor vilă de 3,4 milioane de lire sterline. Vila a fost descrisă ca un “paradis ecologic pentru familie” și a fost achiziționată în iunie 2022 pentru 4 milioane de euro de la omul de afaceri elvețian și artistul Rolf Knie, iar Klopp a decis să o renoveze în întregime.

Klopp vrea să petreacă la Mallorca următoarea perioadă, să urmărească meciurile de fotbal de la EURO și să plece cu soția în multiple călătorii.

