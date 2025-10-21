Desființat de Florin Prunea, legendarul antrenor german a oferit primul interviu

Jürgen Klopp a preluat funcția de director al activităților fotbalistice la Red Bull în ianuarie anul trecut, după ce a antrenat ultimul său meci ca manager al lui Liverpool pe 19 mai 2024, împotriva lui Wolverhampton.

Acum, la un an și jumătate distanță, el a fost prezent în podcastul The Diary Of A CEO, unde a discutat despre mai multe subiecte, precum o posibilă revenire pe bancă sau moartea lui Diogo Jota.

„Cum înlocuiești pe cineva ca Diogo? Nu este vorba doar despre jucător, ci despre persoana care a fost. Se înțelegea bine cu toată lumea, absolut toată lumea. Din prima zi a dat tot ce a avut mai bun. A depășit toate așteptările ca om, era foarte inteligent și un coechipier excepțional. Nu îmi pot imagina vestiarul fără el. Încă nu pot vorbi normal despre asta. A fost un șoc incredibil, și pentru băieți,” spune el.

Despre echipa pe care a avut-o ani la rând: „Toată lumea trebuie să muncească din greu. Toată lumea trebuie să se apere cu dinții împotriva echipei adverse. Toată lumea trebuie să accepte asta. Dacă nu ești Lionel Messi, trebuie să te aperi. Cum eu nu l-am avut niciodată pe Messi, toți trebuiau să se apere.”

Posibila revenire la Liverpool: „Am spus că nu voi mai antrena niciodată o echipă în Anglia, dar, dacă ar fi Liverpool, teoretic este posibil. Nu știu sigur, iubesc ceea ce fac acum. Nu-mi e dor de antrenorat, pentru că încă antrenez, dar într-un mod diferit. Nu-mi e dor să merg la conferințe de presă de trei ori pe săptămână, să dau 12 interviuri pe săptămână.”

Apărându-l pe Florian Wirtz: „Toți își vor înghiți cuvintele dacă folosesc cuvintele greșite despre Florian Wirtz. Este un talent incredibil.”

Florin Prunea, în presa internațională cu declarații jenante despre Klopp

Recent, Florin Prunea, delegat UEFA, a apărut în presa internațională, după ce a folosit cuvinte grele la adresa antrenorului german. „Hai, mă, lasă-mă cu papagalul tău. Cel mai slab antrenor din istoria lui Liverpool. S-a dus la RB Salzburg să stea pe acolo să ia și el niște bani. O baracă de antrenor, niciodată nu mi-a plăcut. Niciodată n-am putut să-l sufăr. Când îl vedeam cum făcea tot circul ăla, ziceai că mănâncă cu dinții ăia carbid, cărămizi mesteca.

Circul ăla pe care-l făcea. A dat puțin de greu… Făcea și el puțin din palme acolo, o baracă de antrenor. (n.r. Gegenpressingul – Klopp l-a inventat?) Pe bune? Nimeni, până să vină el, nu făcea pressing? Ce a inventat el? Se face pressing de pe vremea lui nea ‘Piști’ Kovacs”, au fost cuvintele lui Florin Prunea la IamSport.

Apoi, fostul portar al echipei naționale a emis un comunicat în care a precizat că "aceste declarații nu reflectă nici comportamentul meu personal și profesional, nici adevărata mea apreciere față de domnul Klopp".

