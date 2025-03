Fotbalistul de la FCSB care joacă pe orice post: ”N-am avut în halul ăsta. Îl facem as, popă, damă, valet, ce vrei tu...”

După meciul FCSB - U Craiova (1-0), patronul Gigi Becali (66 de ani) l-a lăudat pe italianul Juri Cisotti (31 de ani), mijlocașul italian transferat în această iarnă de la Oțelul Galați.

Gigi Becali susține că Cisotti poate evolua pe orice post la campioanei României, inclusiv în locul lui Daniel Bîrligea (24 de ani), care urmează să revină după o accidentare.

„N-am dat nicio șansă Craiovei, nici măcar n-a avut jumătate de șut, nicio ocazie tot meciul. Suntem o echipă foarte puternică, este și datorită unui element care se numește Cisotti, care face totul, este joker.

Nu văd o echipă care să aibă un joker în România. Noi avem un joker, nu există altă echipă. Îl punem unde vrem, îl facem as, popă, damă, valet, ce vrei tu și faci full sau careu, pui joker în gaură.

A zis Pintilii că o să-l punem atacant o dată și îi facem praf. Omul ăsta joacă orice vrei tu, portar poate nu, că e greu, dar stânga, dreapta, fundaș central, este joker.

Mă gândeam că este bun, dar am zis că există două soluții: ori face ca Baeten și clachează, ori devine mai bun, că la noi are echipă, cu cine să joace. Mă luasem de el în primul meci, se ascundea de joc, nu se ducea la primit, am zis că am luat țeapă iar.

Nu am avut joker până acum în halul ăsta. I-am mărit salariul și lui Șut de la 15.000 la 20.000, lui Cisotti din vară”, a declarat Gigi Becali.

