Pedeapsă pentru furtul jurnalului fiicei lui Joe Biden. Manuscrisul a fost vândut cu 20.000 de dolari FOTO/VIDEO

O femeie din SUA a primit o lună de închisoare pentru că i-a furat jurnalul fiicei lui Joe Biden și l-a vândut cu 20.000 de dolari.

Inculpata va sta, de asemenea, încă trei luni în detenție la domiciliu după ce a furat obiecte personale care-i aparțineau lui Ashley Biden, conform BBC.

Aimee Harris, în vârstă de 41 de ani a pledat vinovată în 2022 când a fost acuzată de conspirație pentru transportul de bunuri furate peste granițele statului.

Femeia a fost condamnată marți, 9 aprilie, în cadrul unui tribunal federal din New York.

Harris a recunoscut că a primit 20.000 de dolari de la Project Veritas, un grup ce se ocupă cu acțiuni cu camere ascunse în care sunt vizate instituții de presă, politicieni și oficiali guvernamentali.

Judecătoarea Laura Taylor Swain a fost de părere că acțiunile lui Harris sunt „josnice și, în consecință, foarte grave”, astfel instanța i-a spus să renunțe la cei 20.000 de dolari.

Fiica lui Biden, Ashley Biden a lăsat în 2020 jurnalul și alte obiecte într-o locuință în care a stat în Delray Beach, Florida. Proprietarul casei a lăsat-o pe Harris să stea în imobil, unde a găsit obiectele personale ale lui Ashley.

Inculpata, împreună cu un complice Robert Kurlander au încercat să vândă jurnalul companiei prezidențiale a lui Trump.

Pentru că campania lui Trump nu a vrut să-l cumpere, cei doi au apelat la Project Veritas.

FLASHBACK: The SAGA Surrounding Ashley Biden’s Diary. Ashley Biden Confirming Diary Is Hers and The Full Story Behind The FBI Raids On American Journalists.

It all started with Project Veritas Tip Line from Sep. 3rd, 2020:

"... Ashley Biden was staying in this room and they… pic.twitter.com/7dxjWG65ty