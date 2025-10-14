Jurnalist omorât în bătaie pe o stradă din Istanbul. „Acest atac josnic a vizat adevărul, libertatea presei şi dreptul la informaţie”

Autor: Maria Popa
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 14:56
434 citiri
Mașină de Poliție Foto: Pixabay

Un jurnalist din Turcia a murit luni seara, 13 octombrie, după ce a fost agresat de două persoane la Istanbul.

Decesul ziaristului a provocat reacția opoziției și a asociațiilor jurnaliștilor din Turcia, care au denunțat o „moarte suspectă”, relatează marți, 14 octombrie, presa turcă și AFP.

Hakan Tosun avea 50 de ani. El a fost găsit inconștient după ce a fost atacat sâmbătă, 11 octombrie, de două persoane în timp ce mergea pe stradă, potrivit imaginilor surprinse pe camerele de supraveghere publicate de presa turcă.

Atacatorii au fost arestați duminică, 12 octombrie, a transmis Poliția din Istanbul.

Tosun s-a remarcat pentru reportajele și documentarele sale despre lupta pentru protecția mediului și gentrificarea cartierelor.

„Acest atac inacceptabil şi josnic a vizat nu doar un jurnalist, ci şi adevărul, libertatea presei şi dreptul la informaţie”, a spus Burhanettin Bulut, vicepreşedintele CHP, principalul partid de opoziţie.

„Un jurnalist în căutarea adevărului”

„Hakan Tosun a fost un jurnalist în căutarea adevărului şi un apărător al naturii şi al vieţii. Clarificarea tuturor aspectelor acestei morţi suspecte este o cerinţă a libertăţii presei şi a respectării dreptului la viaţă”, a afirmat partidul pro-kurd DEM pe reţeaua X.

Și Asociaţia Jurnaliştilor Progresişti a denunţat „atacurile împotriva jurnaliştilor care au devenit obişnuite” în Turcia şi a solicitat „să se facă lumină asupra acestor cazuri”.

#jurnalist mort, #Turcia, #agresat, #strada, #protectia mediului inconjurator, #jurnalisti morti lume, #libertate presa , #Turcia
