Jurnalist și blogger rus, condamnat la 7 ani de închisoare pentru că a criticat ofensiva rusă împotriva Ucrainei. „O acuzaţie fabricată" VIDEO

Roman Ivanov, jurnalist şi blogger rus a fost condamnat miercuri, 6 martie, la şapte ani de închisoare pentru că a postat pe reţelele sociale mesaje prin care a criticat ofensiva rusă împotriva Ucrainei, a anunţat angajatorul său, mass-media RusNews, informează AFP.

Tribunalul din Koroliov, un mic oraş situat la şase kilometri de Moscova, l-a declarat pe Roman Ivanov, 51 de ani, vinovat de "difuzare de informaţii false" despre armata rusă, în trei mesaje postate pe reţeaua socială rusă VKontakte şi pe Telegram.

Una dintre postări se referea la evenimentele din oraşul ucrainean Bucea, unde trupuri de civili ucişi au fost descoperite în aprilie 2022, Kievul acuzând armata rusă de aceste masacre, ceea ce Moscova a negat mereu.

Imediat după anunţarea verdictului, susţinători ai jurnalistului, prezenţi pe culoarele tribunalului, au scandat: "Roma (diminutiv de la Roman), suntem cu tine. Nu eşti singur!", potrivit unui jurnalist al AFP prezent la faţa locului.

Mama lui, Alla Ivanova, a denunţat în faţa presei o acuzaţie "fabricată". "El lupta pentru oameni, îi ajuta", a spus ea.

În timpul procesului său, Roman Ivanov, arestat în aprilie 2023, a pledat nevinovat, estimând că procesul său se înscrie în cadrul "reprimării" vocilor critice faţă de Kremlin.

"Vreau să le cer iertare tuturor ucrainenilor cărora ţara noastră le-a provocat durere", a mai spus el în faţa judecătorilor şi a adăugat că "jurnalismul nu mai există în Rusia".

A Russian court on Wednesday sentenced journalist Roman Ivanov to seven years in prison for criticizing the war in Ukraine on social media.

Read more here: https://t.co/RvNnw9coas pic.twitter.com/RbnRyIeRUJ