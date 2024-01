Un jurnalist de la o televiziune arabă a fost ucis în Gaza. „A fost asasinat de tiruri israeliene”

Un palestinian, în vârstă de 28 de ani, videojurnalist la postul arab de televiziune Al-Ghad, cu sediul la Cairo, a fost ucis duminică, 14 ianuarie, în Gaza.

Anunțul a fost făcut de canalul de televiziune arab, atribuind moartea jurnalistului unei lovituri a armatei israeliene.

"Cu durere anunţăm că videojurnalistul de la Al-Ghad, Yazan al-Zwaidi, a fost asasinat de tiruri israeliene" în timp ce se afla "în nordul oraşului Gaza", a anunţat pe platforma X canalul arab de televiziune, fără a da mai multe detalii.

În afară de Yazan al-Zwaidi, cel puţin 82 de jurnalişti şi profesionişti din mass-media, în majoritate palestinieni, au fost ucişi de la începutul războiului dintre Israel şi Hamas, potrivit Comitetului pentru Protecţia Jurnaliştilor (CPJ).

ONU şi-a exprimat preocuparea profundă faţă de acest bilanţ crescut al victimelor în rândul jurnaliştilor.

Procurorul Curţii Penale Internaţionale (CPI) a declarat marţi că crimele împotriva jurnaliştilor sunt incluse în ancheta sa privind crimele de război din Gaza.

