Celebru jurnalist german, suspectat că a primit peste jumătate de milion de euro din partea Rusiei VIDEO

Televiziunea publică germană a anunţat marţi seară că are în vedere acţiuni în justiţie împotriva unui jurnalist celebru, considerat expert în Rusia, despre care există suspiciuni că activitatea sa ar fi primit finanţare din partea unui oligarh rus apropiat de preşedintele Vladimir Putin, informează AFP.

„Bănuim că noi şi, prin urmare, publicul nostru, am fost induşi în eroare în mod deliberat. Ne vom apleca acum mai mult asupra chestiunii şi luăm în considerare o acţiune în justiţie împotriva persoanei în cauză, a declarat într-un comunicat Joachim Knut, preşedintele canalului public de televiziune NDR, parte a reţelei naţionale germane ARD.

El a reacţionat la dezvăluirile din presa germană conform cărora jurnalistul Hubert Seipel, care a produs mai multe documentare pentru NDR şi a scris lucrări de succes în Germania despre Rusia şi preşedintele acesteia, a avut o parte din activitate finanţată de un prieten apropiat al Kremlinului.

In Germany, star journalist Hubert Seipel was exposed for receiving €600,000 in secret payments from Moscow. This appears to be the tip of the iceberg of Russia's well-established influence networks, says counterintelligence expert Nathalie Vogel. Watch the whole interview! ⬇️ pic.twitter.com/Rhj1sRIuNg