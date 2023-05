Jurnalistul AFP Arman Soldin, ucis de rachete rusești în apropiere de Bahmut. A făcut parte din echipa care a acoperit primele zile ale invaziei ruse

Coordonatorul video al AFP în Ucraina, Arman Soldin, a fost ucis marţi după-amiaza într-un atac cu rachete Grad în estul Ucrainei, potrivit jurnaliştilor AFP care îl însoţeau.

Bombardamentul a avut loc în jurul orei locale 16:30 (13:30 GMT) în împrejurimile oraşului Ceasov Iar, situat în apropiere de Bahmut, care este vizat zilnic de atacuri ale forţelor ruse.

Arman Soldin, în vârsta de 32 de ani, se afla cu patru colegi care sunt toţi teferi. Erau cu soldaţi ucraineni când au fost surprinşi de atacul rachetelor. Familia jurnalistului Arman a fost anunţată.

Jurnalişti AFP se deplasează în mod constant în această zonă pentru a relata despre confruntările din regiune, epicentrul luptelor din Ucraina de câteva luni.

"Agenţia în ansamblu s-a prăbuşit", a declarat directorul general al AFP, Fabrice Fries. "Moartea lui este o reamintire groaznică a riscurilor şi pericolelor cu care se confruntă jurnaliştii în fiecare zi când relatează despre conflictul din Ucraina", a adăugat el.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.

Ads

All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry