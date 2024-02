Imaginile care alimentează speculațiile privind un posibil interviu cu Putin luat de un jurnalist vedetă în SUA VIDEO

Fostul prezentator vedetă de la Fox News, Tucker Carlson, a cărui sosire la Moscova a alimentat speculaţiile că ar putea deveni primul jurnalist occidental care îl va intervieva pe preşedintele rus Vladimir Putin de la declanşarea invaziei din Ucraina, a menţinut, luni, aerul misterios care învăluie vizita sa în Rusia, relatează Reuters.

Presa rusă a prezentat imagini cu Tucker Carlson în mai multe locuri din Moscova, inclusiv într-o lojă de la Teatrul Bolşoi şi mâncând la un hotel.

Well @TuckerCarlson just left the Moscow hotel heading towards the presidential administration. Go give the world the interview it needs. pic.twitter.com/M6lPM1HRCC — ayden (@squatsons) February 5, 2024

"Este frumoasă", a declarat Carlson despre Moscova într-un interviu publicat de ziarul Izvestia. "Am vrut doar să o văd pentru că, ştiţi, am citit atât de multe despre ea, dar nu am mai văzut-o niciodată", spune experimentatul jurnalist, apropiat de fostul preşedinte Donald Trump.

Când a fost întrebat dacă se află la Moscova pentru a-i lua un interviu lui Putin, Carlson a spus misterios: "Vom vedea". Apoi a zâmbit.

Kremlinul, căruia i s-a adresat aceeaşi întrebare, a spus că nu este rezonabil să i se ceară să comenteze despre intrările şi ieşirile jurnaliştilor străini în ţară sau să ofere un comentariu despre aceştia.

🔥🚨BREAKING NEWS: Tucker Carlson leaving the Kremlin after allegedly spending an hour with President Vladimir Putin. Reported first by Sputnik pic.twitter.com/Y1lUnDUPfy — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) February 5, 2024

"Mulţi jurnalişti străini vin în Rusia în fiecare zi, mulţi continuă să lucreze aici, iar noi salutăm acest lucru", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. "Nu avem nimic de anunţat în ceea ce priveşte interviurile acordate de preşedinte presei străine", a punctat el.

Tucker Carlson a lansat în decembrie un nou serviciu de streaming video pe bază de abonament pentru a profita de popularitatea sa în rândul alegătorilor conservatori din SUA. Un interviu pe care l-a postat pe X cu fostul preşedinte Donald Trump în august anul trecut a atras peste 267 de milioane de vizualizări.

Tucker Carlson a părăsit brusc Fox News la sfârşitul lunii aprilie a anului trecut şi a trecut în iunie pe X, reţeaua socială care fusese cumpărată de câteva luni de Elon Musk.

Russian journalist tells Tucker Carlson he’s the best American journalist, asks him why he’s in Moscow, Tucker tells him he’s just looking around, talking to people, there to see how Putin is doing. In reality he’s there to sit down with Putin. WATCHpic.twitter.com/lyCHu4RNSI — Simon Ateba (@simonateba) February 5, 2024

Prezentatorul, care găzduia la Fox News - televiziune înfiinţată în 1996 de magnatul Rupert Murdoch pentru a face concurenţă CNN - emisiunea ”Tucker Carlson Tonight” din 2016, a devenit una dintre cele mai influente voci ale Americii conservatoare. El este acuzat de către unii observatori de popularizarea tezelor complotiste şi rasiste. Opozant al avortului, mare susţinător al dreptului de a purta arme de foc, prezentatorul şi-a făcut un renume din faptul că nu ezită niciodată să-şi exprime opiniile. La momentul inculpării lui Donald Trump, Tucker Carlson a denunţat ”o epurare politică”. ”Probabil că nu este cel mai bun moment să vă despărţiţi de (puşca de asalt) AR-15”, declara el atunci.