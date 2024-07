SUA cer Rusiei să o elibereze pe jurnalista de la Europa Liberă, condamnată pentru că ar fi răspândit informații false despre armată FOTO/VIDEO

Ambasada SUA la Moscova a cerut Rusiei marţi, 23 iulie, să o elibereze pe Alsu Kurmasheva, o jurnalistă ruso-americană de la Radio Europa Liberă/Radio Liberty (RFE/RL), post finanţat de Washington.

Ea a fost condamnată la 6 ani şi jumătate de închisoare pentru răspândire de informaţii false despre armata rusă, în ceea ce RFE/RL a declarat a fost un simulacru de justiţie, relatează Reuters.

Într-un comunicat, Ambasada SUA din Federaţia Rusă a numit-o marţi pe Kurmasheva "o jurnalistă cu principii, dedicată, fără compromisuri făcute adevărului şi relatării obiective" şi a declarat că încarcerarea ei reprezintă "o zi tristă pentru jurnalismul din Rusia".

"Facem din nou apel la autorităţile ruse să o elibereze pe Alsu şi pe ceilalţi jurnalişti şi deţinuţi de conştiinţă închişi şi să respecte libertăţile fundamentale garantate de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi de Constituţia Federaţiei Ruse", a declarat Ambasada.

Kremlinul nu a făcut niciun comentariu imediat, dar în trecut a spus că nu urmăreşte cazul Kurmasheva şi că Rusia nu desfăşoară o campanie ţintită pentru persecutarea cetăţenilor americani.

Un purtător de cuvânt al Ambasadei SUA la Moscova a declarat că reprezentanţa diplomatică este dezamăgită că autorităţile ruse nu i-au acordat până acum acces consular la Kurmasheva şi a declarat că va continua să solicite un astfel de acces.

"Singurul rezultat corect este ca Alsu să fie eliberată imediat din închisoare de către ruşii care au răpit-o. Este mai mult decât cazul ca acest cetăţean american, draga noastră colegă, să fie reunită cu familia ei care o iubeşte", a reacţionat preşedintele şi directorul general al RFE/RL, Stephen Capus.

Alsu Kurmasheva a fost condamnată vineri de un tribunal din Kazan, după doar două zile de proceduri judiciare. Tot vineri, o instanţă separată din Ekaterinburg l-a condamnat pe un alt cetăţean american, reporterul de la Wall Street Journal Evan Gershkovich, la 16 ani de închisoare pentru spionaj, în urma unui proces de trei zile desfăşurat cu uşile închise. Angajatorul său şi Statele Unite au calificat procesul drept o farsă, iar Washingtonul a declarat că depune eforturi pentru a obţine eliberarea sa.

Kurmasheva, în vârstă de 47 de ani, este închisă începând cu 18 octombrie 2023. Ea a fost arestată în timp ce îşi vizita familia în regiunea sa natală, Tatarstan, din Rusia. Ea mai fusese reţinută pentru scurt timp la începutul anului trecut în timp ce încerca să părăsească Rusia, iar paşaportul îi fusese confiscat.

Iniţial, o instanţă a găsit-o vinovată că nu a declarat că deţinea un paşaport american, lucru obligatoriu în conformitate cu legislaţia rusă, şi a amendat-o. O săptămână mai târziu, ea a fost acuzată că nu s-a înregistrat ca "agent străin", acuzaţie la care a pledat nevinovat. Ulterior, anchetatorii ruşi i-au deschis un dosar penal în care era acuzată de răspândirea de informaţii false despre armata rusă, ceea ce ea a negat.

A Russian court has extended RFE/RL journalist Alsu Kurmasheva's pretrial detention until June. More important (perhaps), US consular officials were able to attend today's hearing in Kazan. Reporters were able to talk briefly w/ her; she complains about her conditions and health pic.twitter.com/GjJLt1ByW7