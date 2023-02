Jurnalistă rusă, condamnată la 6 ani de închisoare de autoritățile Kremlinului care susțin că ”a răspândit falsuri” despre armată

O jurnalistă rusă din Siberia, Maria Ponomarenko, a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru că a postat pe rețelele sociale informații despre despre atacul Kremlinului asupra Teatrului din Mariupol, unde se refugiaseră peste 300 de ucraineni.

O instanță din localitatea rusă Barnaul a declarat-o vinovată pe Maria Ponomarenko, ziaristă la RusNews, de „distribuirea de informații false despre armata rusă”, arată g4media.ro.

Procuratura ceruse condamnarea jurnalistei la 9 ani de închisoare, deși tribunalul a dispus 6 ani. Informația privind verdictul a fost confirmată de publicația unde lucra și de avocatul femeii.

A court sentenced journalist Maria Ponomarenko to six years in prison for her post about the air strike on the Drama Theater in #Mariupol

She was found guilty of "fakes about the army". pic.twitter.com/4ev7qEtuUN