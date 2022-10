Jurnalista rusă care a protestat împotriva războiului din Ucraina vrea brățară electronică de urmărire pentru Putin VIDEO

Jurnalista televiziune Marina Ovsianikova, devenită celebră după ce a protestat în direct la o televiziune de stat din Rusia împotriva războiului din Ucraina le cere angajaților din penitenciare să îi pună o brățară electronică de urmărire lui Vladimir Putin.

”Dragi angajați ai Serviciului Federal de Penitenciare, puneți-i o astfel de brățară lui Putin. El este cel care trebuie izolat de societate și judecat pentru genocidul poporului ucrainean și pentru faptul că distruge masiv populația masculină a Rusiei”, a declarat Marina Ovsyannikova.

Jurnalista a confirmat miercuri că a fugit din arestul la domiciliu, la care a fost condamnată sub acuzaţia că a răspândit ştiri false, scrie Reuters.

"Mă consider complet nevinovată şi, din moment ce statul nostru refuză să îşi respecte propriile legi, refuz să mă supun măsurii de arest care mi-a fost impusă începând cu 30 septembrie 2022 şi mă eliberez de ea", a scris ea pe Telegram.

"Dear employees of the Federal Penitentiary Service, put such a bracelet on Putin. It is he who must be isolated from society and tried for the genocide of the people of Ukraine and for the fact that he massively destroys the male population of Russia," said Marina Ovsyannikova. pic.twitter.com/tZTQpUAD5m