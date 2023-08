Jurnalistă pusă să plătească o taxă pentru a primi informaţii de la primărie despre tăierea unui copac. Suma care i-a fost cerută

O jurnalistă care a solicitat Primăriei Arad informaţii cu privire la legalitatea tăierii celui mai bătrân stejar din oraş, caz care a provocat numeroase critici la adresa administraţiei locale, a fost taxată cu 7,8 lei de instituţie pentru răspunsul primit, însoţit de câteva documente listate la imprimantă, ceea ce este o premieră.

Jurnalista Adriana Barbu, de la publicaţia Special Arad, a declarat joi, 17 august, pentru AGERPRES, că a solicitat Primăriei Arad - în baza Legii 544 privind liberul acces la informaţiile de interes public - să-i pună la dispoziţie documentele care au stat la baza deciziei de sacrificare a copacului, iar răspunsul a venit după două săptămâni, alături de invitaţia de a trece pe la Casieria Primăriei pentru a achita suma de 7,8 lei. Primăria i-a transmis că este vorba de "contravaloarea serviciului de identificare şi scanare a documentelor solicitate".

"Nu mi s-a întâmplat niciodată să îmi fie solicitat să achit vreo taxă pentru răspunsurile formulate la cererile mele adresate în baza Legii liberului acces la informaţii de interes public şi nici să aud de la alţi ziarişti că au achitat sume de bani pentru solicitările lor în baza acestui act normativ, deşi am deja 20 de ani de presă. Cererea cuprinsă în textul mail-ului primit de la Primăria Arad m-a şocat, ca atare. Desigur, vorbim de o sumă mică şi de câteva documente ale Primăriei Arad care au fost scanate de angajaţii de aici, special pentru a răspunde cererii mele, chiar dacă nu am primit exact ce am solicitat (lipseşte chiar actul pe care l-am nominalizat în cerere), dar până acum nu am mai păţit aşa ceva, deşi am trimis cereri pe Legea 544 mult, mult mai stufoase altor primării din ţară", a declarat jurnalista Adriana Barbu.

Contactaţi de AGERPRES, reprezentanţii Biroului de presă al Primăriei Arad au spus că există o taxă specială la nivelul administraţiei locale în baza căreia jurnalistei i s-a solicitat să achite cei 7,8 lei.

"Conform HCLM. Nr.1/2005, actualizată prin HCLM nr. 688/2022, a fost aprobată taxa specială pentru identificare în arhivă, copiere şi vizare pentru conformitate cu originalul a unor documente de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad. Taxa se datorează de către persoanele fizice şi juridice care solicită documente aflate în arhiva Primăriei Municipiului Arad, inclusiv documentele solicitate în temeiul Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi hotărâri ale consiliului local şi dispoziţii ale primarului. Veniturile realizate din încasarea acestei taxe sunt utilizate de către compartimentele care eliberează documentele solicitate pentru pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, investiţii, reparaţii şi igienizare birouri etc.), alte materiale şi servicii necesare desfăşurării activităţii", a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei, Ralu Cotrău, care a admis că e primul caz de taxare a unui jurnalist.

La sfârşitul lunii mai, numeroase critici au apărut în mediul online după ce Primăria Arad a tăiat cel mai bătrân stejar din oraş, care avea aproximativ 150 de ani şi se afla într-un parc din centrul municipiului, invocându-se că era un pericol pentru siguranţa oamenilor, în timp ce unii specialişti susţin că arborele nu trebuia sacrificat.

Inginerul silvic Ovidiu Pârv, fost director al Administraţiei Parcului Naţional Lunca Mureşului, a criticat imediat demersul Primăriei într-o postare pe Facebook, care s-a "viralizat".

"Primăria Arad a tăiat cel mai în vârstă, cel mai gros şi monumental stejar din oraş, un copac situat la câţiva zeci de metri de Primărie. I-am cunoscut cu o zi înainte de data de 26 mai pe angajaţii de la serviciul edilitar din Primărie, persoane bine intenţionate, dar hotărârea lor de a tăia un astfel de copac este total eronată. Siguranţa populaţiei nu intră în discuţie în acest caz, aducând argumente cum este prezenţa unei scorburi situate la 2 metri înălţime. O astfel de scorbură nu ar fi dus la ruperea acestuia, iar scorbura respectivă mai mult ca sigur a fost folosită ca loc de adăpost şi reproducere pentru lilieci, exact în această perioadă. Se vede clar în toate secţiunile că lemnul nu are nicio urmă de putrefacţie şi dacă veneam peste 100 de ani în parc, stejarul era tot acolo", a scris inginerul silvic.

El a adăugat că Primăria Arad a cumpărat în 2019 un tomograf special pentru arbori, cu ajutorul căruia se putea diagnostica stejarul sacrificat.

"Cred că la ora actuală au două astfel de aparate, dar nu le folosesc pentru că specialistul avut a plecat la Garda de Mediu. Un astfel de aparat nu a costat decât 157.000 de lei (fără TVA), dar folosirea lui ar fi dovedit că stejarul nu reprezenta niciun pericol public pentru populaţie şi ar fi salvat un copac monumental, cu o valoare mult mai mare decât 157.000 lei", a mai scris inginerul silvic.

Postarea sa a fost redistribuită de mulţi arădeni, dar şi de organizaţii civice sau politicieni, stârnind în primele zile sute de reacţii critice la adresa municipalităţii.

Totuşi, administraţia locală a transmis că stejarul reprezenta un pericol pentru trecători.

"S-a constatat că la aproximativ 1,5 metri de trunchi şi la 5 metri înălţime în coronament, stejarul era scorburos şi prezenta stare de putrefacţie. Totodată, fusese invadat de cuiburi de furnici care favorizează degradarea sa. În plus, în urma torsionării de la vânt au apărut fisuri longitudinale noi. În condiţiile date, arborele în cauză putea pune în pericol siguranţa cetăţenilor. Ca urmare, s-a decis tăierea lui, însă numai după obţinerea tuturor avizelor legale", susţinea Primăria.