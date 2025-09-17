Editorialistă concediată după ce a comentat opiniile rasiste ale lui Charlie Kirk. „Face parte dintr-o epurare mai amplă a vocilor persoanelor de culoare”

O editorialistă de la cotidianul american The Washington Post a anunțat luni, 15 septembrie, că a fost concediată din cauza unor postări pe rețelele de socializare pe care le-a făcut după asasinatul lui Charlie Kirk.

Karen Attiah a povestit într-un articol publicat pe Substack că a fost dată afară din cauza postărilor sale pe Bluesky.

Conform editorialistei, postările sale au fost considerate „inacceptabile”, „abateri grave” și care au pus în pericol siguranța fizică a colegilor ei, potrivit POLITICO.

Karen Attiah a reamintit americanilor că activistul MAGA Charlie Kirk, care a fost împușcat mortal săptămâna trecută în Utah, a fost un rasist incorigibil și a citat o afirmație a acestuia în care spune că „femeile de culoare nu au capacitatea de procesare mentală pentru a fi luate în serios. Trebuie să fure locul unei persoane albe”.

„M-au concediat în grabă, fără măcar să discute cu mine. Acesta nu a fost doar un gest pripit, ci și o încălcare a standardelor de corectitudine și rigoare jurnalistică pe care Post pretinde că le respectă”, a scris editorialista.

Un purtător de cuvânt al Washington Post a refuzat să comenteze chestiunile legate de angajați.

Politica publică a cotidianului american impune personalului să se asigure că postările pe care le fac nu îi determină pe „oamenii rezonabili să pună la îndoială independența lor editorială și nici capacitatea ziarului The Post de a trata subiectele în mod echitabil”.

Ads

De asemenea, ghidul îi îndeamnă pe angajați să „evite să-şi gestioneze fluxurile de ştiri în moduri care să sugereze că au un punct de vedere partizan asupra unei probleme relatate de The Post”.

Politica specifică faptul că acest lucru nu se aplică editorialiștilor, criticilor și altor practicieni ai jurnalismului de opinie care publică postări ca parte a muncii lor.

La începutul lui 2025, publicația și-a schimbat secțiunea de opinie pentru a se concentra pe susținerea „libertăților personale și a piețelor libere”.

Proprietarul Jeff Bezos a spus atunci că „o secțiune de opinie cu o bază largă” nu mai era necesară, deoarece online erau disponibile o diversitate de opinii.

Sindicatul Washington Post a numit concedierea lui Attiah drept „nedreaptă” și a anunțat că va continua să-i apere drepturile.

„The Post nu numai că a ignorat în mod flagrant procedurile disciplinare standard, dar a și subminat propriul său mandat de apărător al libertății de exprimare. Dreptul la liberă exprimare este libertatea personală supremă și fundamentul carierei de 11 ani a lui Karen la The Post”, a spus sindicatul într-o postare pe X.

Ads

În postările sale de pe rețelele sociale, Attiah condamna violența politică, dar vorbea și despre comentariile controversate ale lui Kirk cu privire la femeile de culoare.

În singura ei postare în care îl menționase direct pe Kirk, editorialista i-a citat comentariile, potrivit cărora femeile de culoare nu au „putere de procesare cerebrală”.

„Am precizat clar că faptul de a nu manifesta o durere exagerată pentru bărbații albi care susțin violența nu înseamnă că susțin violența împotriva lor”, a precizat Attiah.

Karen Attiah și-a început cariera la The Washington Post în anul 2014. Ea spune că publicația „a redus-o la tăcere” și a avertizat că concedierea ei face parte dintr-o tendință mai largă.

„Ceea ce mi s-a întâmplat face parte dintr-o epurare mai amplă a vocilor persoanelor de culoare din mediul academic, de afaceri, guvernamental și media – un model istoric la fel de periculos pe cât este de rușinos – și tragic”, a adăugat editorialista.

Ads