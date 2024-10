Israelul susține că șase jurnaliști Al Jazeera sunt membri ai Hamas sau Jihadul Islamic. "Este o justificare pentru a-i lua la țintă"

Armata israeliană a anunțat că șase reporteri palestinieni ai canalului Al Jazeera din Gaza sunt membri ai grupărilor militante Hamas sau Jihadul Islamic. Această acuzație a fost respinsă de rețeaua media din Qatar, care a denunțat-o ca fiind o încercare de a reduce la tăcere jurnaliștii.

„Al Jazeera condamnă acuzațiile israeliene împotriva jurnaliștilor săi din Gaza și avertizează că (aceasta) este o justificare pentru a-i lua la țintă”, a subliniat rețeaua într-un comunicat, arată G4Media.

Armata israeliană a prezentat documente pe care susține că le-a găsit în Gaza, documente ce ar dovedi afilierea reporterilor la grupurile militante. „Aceste documente servesc ca dovadă a integrării teroriștilor Hamas în rețeaua media qatariotă Al Jazeera”, a concluzionat armata israeliană.

Al Jazeera a calificat aceste acuzații drept „o încercare flagrantă de a-i reduce la tăcere pe cei câțiva jurnaliști rămași în regiune, ascunzând astfel realitățile dure ale războiului de publicul din întreaga lume”. De asemenea, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor din Orientul Mijlociu a transmis că afirmațiile israeliene echivalează cu defăimarea jurnaliștilor palestinieni „cu etichete nefondate de teroriști”.

Ads

Israelul a acuzat de multă vreme Al Jazeera că este purtător de cuvânt al Hamas, iar în ultimul an, autoritățile israeliene i-au ordonat să-și oprească operațiunile și i-au confiscat echipamente. Al Jazeera a denunțat acțiunile israeliene ca fiind „banditești, draconice și iresponsabile” și a susținut că nu are nicio afiliere cu grupuri militante. În plus, rețeaua a acuzat forțele israeliene de uciderea deliberată a jurnaliștilor săi, inclusiv pe Samer Abu Daqqa și Hamza Al Dahdooh. Israelul afirmă că nu vizează jurnaliști.

Al Jazeera a fost înființată în 1996 de către Qatar, ca parte a eforturilor de a-și consolida profilul global. În prezent, Doha, împreună cu Egiptul și SUA, mediază negocieri de încetare a focului între Israel și Hamas, discuții ce sunt blocate de luni de zile.

Ads