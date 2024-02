Zeci de jurnaliști au fost arestați la Moscova în timpul unei manifestații organizate de soțiile soldaților de pe front VIDEO

Poliţiștii din Rusia au reţinut cel puţin douăzeci de jurnalişti sâmbătă, 3 februarie, în timpul unui miting în Piaţa Roşie organizat de soţiile soldaţilor care luptă în Ucraina şi care cer întoarcerea soţilor lor de pe front, scrie AFP.

Un cameraman AFP care a fost reţinut în timpul manifestaţiei a declarat că aproximativ 20-25 de jurnalişti, inclusiv reporteri străini, se aflau cu el într-o dubă celulară în drum spre o secţie de poliţie din capitală.

De mai multe săptămâni, soţiile soldaţilor mobilizaţi pentru a lupta în Ucraina se reunesc în mod regulat în faţa Kremlinului în semn de protest.

Furia rudelor rezerviştilor mobilizaţi la ordinul lui Vladimir Putin în septembrie 2022 este un subiect sensibil pentru autorităţi, care s-au abţinut până acum să reprime această mişcare incipientă.

În trecut, în timpul altor manifestaţii de acest tip la Moscova, poliţia s-a abţinut să intervină, deşi orice izbucnire de proteste este de obicei reprimată sever în Rusia.

Russia: Regime enforcers conducting mass arrests at the "Way Back Home" movement organized by soldiers' wives. Journalists are also being arrested. The Kremlin is afraid - in talking about the detentions, they never said the name of the movement. https://t.co/kIDEOa4Rqz pic.twitter.com/MgpmzEnpQw