Jurnaliști arestați la Moscova, la doi ani de la începutul războiului. Evenimentul pe care îl acopereau. „Fată tânără, opreşte filmarea”

Poliţia din Rusia a arestat sâmbătă, 24 februarie, mai mulţi jurnalişti, la o manifestaţie a soţiilor unor militari mobilizaţi, care cer ca aceştia să fie aduşi înapoi din Ucraina.

Evenimentul marchează doi ani de la invazia rusă, potrivit unor publicaţii ruse independente.

În fiecare sâmbătă, aceste soţii de militari depun flori la Mormântul Soldatului Necunoscut, o acţiune simbolică, lângă zidurile Kremlinului, prin care cer ca aceştia să fie aduşi înapoi în Rusia de pe front.

Poliţia a avertizat presa - inclusiv pe AFP - să nu se ducă la aceste manifestaţii şi i-a arestat pe jurnaliştii care au încălcat acest avertisment.

Înregistrări video realizate de publicaţiile Sota şi SOTAvision care surprind poliţişti arestând mai multe persoane - dintre care două purtau veste galbene pe care scria ”presa”, venite să acopere această reuniune săptămânală a mişcării ”Put Domoi” (”drumul către casă” în rusă) în apropiere de flacăra soldatului necunoscut.

Potrivit SOTAvision, doi dintre jurnaliştii săi se află între persoanele arestate.

Una dintre soţiile de militari a declarat SOTAvision, într-o înregistrare video, că activistele din cadrul mişcării au putut să depună flori, dar că se aflau ”sub control, într-un convoi al forţelor de ordine”.

”În vremurile noastre, simpla depunere de flori este o acţiune cetăţenească nu tocmai lipsită de riscuri”, declară această activistă sub protecţia anonimatului.

În altă înregistrare video, un poliţist ordonă unei jurnaliste de la SOTAvision care era pe cale să fie arestată să-şi oprească camera de filmare, altfel riscând să fie urmărită penal.

”Fată tânără, opreşte filmarea! Repet! Eşti avertizată în mod oficial! Dacă nu te conformezi cerinţelor legale ale unui ofiţer de poliţie, vei fi urmărită (penal) cu privire la nesupunere faţă de un ordin legal de la un ofiţer de poliţie”, îi spune agentul.

#Moscow Putin's Russia. Political opponents are imprisoned immediately!

Police detained journalists at a rally organized by the wives of mobilized soldiers -Nextapic.twitter.com/PSQphbwH8F