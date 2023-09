Jurnaliști străini, atacați intenționat de armata rusă în Zaporojie. Mașina ziariștilor, pulverizată de o dronă: "Am avut noroc!" VIDEO

O echipă a unei televiziuni din Suedia a scăpat miraculos cu viață în Zaporojie, Ucraina, după ce mașina cu care se deplasau a fost bombardată intenționat de armata rusă.

Echipa postului suedez de televiziune TV4 a fost vizată de o dronă rusă în localitatea Stepnohirsk, din regiunea ucraineană Zaporojie.

Reporterul Johan Fredriksson și fotograful Daniel Zdolsek au coborât din mașină pentru a filma, iar câteva secunde mai târziu autoturismul a fost lovit de o dronă kamikaze.

Swedish TV4 team targeted by a Russian drone in Stepnohirsk, Zaporizhzhia. Reporter Johan Fredriksson & photographer Daniel Zdolsek got out of the car to film when it was hit by drone. Another deliberate attack on journalists, despite them wearing vests and helmets clearly marked… pic.twitter.com/GlKN6RtVVf