Jurnaliști Al Jazeera, uciși în Gaza. Armata israeliană spune că unul dintre cei 5 era „terorist” Hamas

Cinci jurnaliști Al Jazeera, canalul TV de știri din Qatar, au fost uciși duminică, 10 august. Armata israeliană spune că atacul din Fâșia a fost țintit asupra unuia dintre reporteri, calificat drept „terorist”, cu legături cu Hamas. Ultimul mesaj al reporterului vizat, scris în luna aprilie, este un îndemn simplu să „nu uităm Gaza”.

În momentul în care guvernul israelian se arată hotărât să pună în aplicare noul său plan de operațiuni în teritoriul palestinian devastat și înfometat de 22 de luni de război, postul de televiziune cu sediul în Qatar a relatat despre „ceea ce pare a fi un atac israelian țintit” asupra unui cort folosit de jurnaliștii săi în orașul Gaza, în fața spitalului al-Chifa. Au murit corespondenții săi Anas al-Sharif și Mohammed Qreiqeh, precum și cameramanii Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal și Moamen Aliwa.

Numele lor se adaugă listei celor aproape 200 de jurnaliști, potrivit Reporteri fără Frontiere, uciși în războiul declanșat ca replică la atacul sângeros al mișcării palestiniene Hamas din 7 octombrie 2023.

Anas al-Sharif, în vârstă de 28 de ani, era unul dintre cele mai cunoscute chipuri dintre corespondenții care acopereau zilnic conflictul din Gaza.

Armata israeliană a confirmat că l-a vizat, calificându-l drept „terorist” care „se dădea drept jurnalist”. El „era șeful unei celule teroriste din cadrul organizației teroriste Hamas și era responsabil de pregătirea atacurilor cu rachete împotriva civililor israelieni și a trupelor” israeliene, a precizat armata pe Telegram.

Mesajul postum al reporterului ucis

În ultimele mesaje postate pe X duminică, Anas al-Sharif a făcut referire la bombardamente israeliene „intense” asupra teritoriului palestinian și a difuzat un scurt videoclip care arăta atacuri asupra orașului Gaza.

Un text postum pe care jurnalistul îl scrisese în aprilie 2025 în cazul în care ar fi murit a fost publicat luni dimineață pe contul său, în care el face apel să „nu uităm Gaza”.

În iulie, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) a acuzat armata israeliană că a dus „o campanie de defăimare” împotriva jurnalistului, prezentându-l în mesaje online ca membru al Hamas.

„Tendința Israelului de a eticheta jurnaliștii ca militanți fără a furniza dovezi credibile ridică semne serioase de întrebare cu privire la intențiile sale și respectul său pentru libertatea presei”, a denunțat Sara Qudah, directoarea regională a organizației cu sediul la New York, în noaptea de duminică spre luni. „Jurnaliștii sunt civili și nu trebuie niciodată să fie ținta atacurilor. Cei responsabili de aceste crime trebuie să răspundă pentru faptele lor”, a adăugat ea într-un comunicat.

Al Jazeera, interzis în Israel din 2024

Israelul hotărâse deja în mai 2024 să interzică difuzarea Al Jazeera în țară și să închidă birourile postului, ca urmare a unui conflict de lungă durată între mass-media și guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu, care s-a agravat în timpul războiului din Fâșia Gaza.

Armata israeliană a acuzat în repetate rânduri jurnaliștii acestui post de televiziune că ar fi „agenți teroriști” în Gaza, afiliați Hamasului.

În general, presa internațională nu este autorizată să lucreze liber în teritoriul palestinian de la începutul conflictului.

Doar câteva mijloace de informare, selectate cu grijă, au fost autorizate să intre împreună cu armata israeliană, reportajele lor fiind supuse unei cenzuri militare stricte.

Presa internațională lucrează cu ajutorul jurnaliștilor și corespondenților locali, care au plătit un preț greu în acest conflict.

