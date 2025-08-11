Jurnaliști Al Jazeera, uciși în Gaza. Armata israeliană spune că unul dintre cei 5 era „terorist” Hamas

Autor: Aniela Manolea
Luni, 11 August 2025, ora 08:24
593 citiri
Jurnaliști Al Jazeera, uciși în Gaza. Armata israeliană spune că unul dintre cei 5 era „terorist” Hamas
Anas al-Sharif, corespondent Al Jazeera ucis în Gaza de armata israeliană FOTO captură video /aljazeera.com

Cinci jurnaliști Al Jazeera, canalul TV de știri din Qatar, au fost uciși duminică, 10 august. Armata israeliană spune că atacul din Fâșia a fost țintit asupra unuia dintre reporteri, calificat drept „terorist”, cu legături cu Hamas. Ultimul mesaj al reporterului vizat, scris în luna aprilie, este un îndemn simplu să „nu uităm Gaza”.

În momentul în care guvernul israelian se arată hotărât să pună în aplicare noul său plan de operațiuni în teritoriul palestinian devastat și înfometat de 22 de luni de război, postul de televiziune cu sediul în Qatar a relatat despre „ceea ce pare a fi un atac israelian țintit” asupra unui cort folosit de jurnaliștii săi în orașul Gaza, în fața spitalului al-Chifa. Au murit corespondenții săi Anas al-Sharif și Mohammed Qreiqeh, precum și cameramanii Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal și Moamen Aliwa.

Numele lor se adaugă listei celor aproape 200 de jurnaliști, potrivit Reporteri fără Frontiere, uciși în războiul declanșat ca replică la atacul sângeros al mișcării palestiniene Hamas din 7 octombrie 2023.

Anas al-Sharif, în vârstă de 28 de ani, era unul dintre cele mai cunoscute chipuri dintre corespondenții care acopereau zilnic conflictul din Gaza.

Armata israeliană a confirmat că l-a vizat, calificându-l drept „terorist” care „se dădea drept jurnalist”. El „era șeful unei celule teroriste din cadrul organizației teroriste Hamas și era responsabil de pregătirea atacurilor cu rachete împotriva civililor israelieni și a trupelor” israeliene, a precizat armata pe Telegram.

Mesajul postum al reporterului ucis

În ultimele mesaje postate pe X duminică, Anas al-Sharif a făcut referire la bombardamente israeliene „intense” asupra teritoriului palestinian și a difuzat un scurt videoclip care arăta atacuri asupra orașului Gaza.

Un text postum pe care jurnalistul îl scrisese în aprilie 2025 în cazul în care ar fi murit a fost publicat luni dimineață pe contul său, în care el face apel să „nu uităm Gaza”.

În iulie, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) a acuzat armata israeliană că a dus „o campanie de defăimare” împotriva jurnalistului, prezentându-l în mesaje online ca membru al Hamas.

„Tendința Israelului de a eticheta jurnaliștii ca militanți fără a furniza dovezi credibile ridică semne serioase de întrebare cu privire la intențiile sale și respectul său pentru libertatea presei”, a denunțat Sara Qudah, directoarea regională a organizației cu sediul la New York, în noaptea de duminică spre luni. „Jurnaliștii sunt civili și nu trebuie niciodată să fie ținta atacurilor. Cei responsabili de aceste crime trebuie să răspundă pentru faptele lor”, a adăugat ea într-un comunicat.

Al Jazeera, interzis în Israel din 2024

Israelul hotărâse deja în mai 2024 să interzică difuzarea Al Jazeera în țară și să închidă birourile postului, ca urmare a unui conflict de lungă durată între mass-media și guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu, care s-a agravat în timpul războiului din Fâșia Gaza.

Armata israeliană a acuzat în repetate rânduri jurnaliștii acestui post de televiziune că ar fi „agenți teroriști” în Gaza, afiliați Hamasului.

În general, presa internațională nu este autorizată să lucreze liber în teritoriul palestinian de la începutul conflictului.

Doar câteva mijloace de informare, selectate cu grijă, au fost autorizate să intre împreună cu armata israeliană, reportajele lor fiind supuse unei cenzuri militare stricte.

Presa internațională lucrează cu ajutorul jurnaliștilor și corespondenților locali, care au plătit un preț greu în acest conflict.

Țara europeană care ia măsuri față de planurile Israelului de expansiune în Gaza. „Acest lucru nu se va schimba”
Țara europeană care ia măsuri față de planurile Israelului de expansiune în Gaza. „Acest lucru nu se va schimba”
Decizia Germaniei de a suspenda exporturile de arme către Israel vine ca răspuns la planul Israelului de a-și extinde operațiunile în Fâșia Gaza, a declarat cancelarul Friedrich Merz....
SUA consideră că Israelul are dreptul să decidă ocuparea completă a Fâșiei Gaza. „Pentru a pune capăt amenințării”
SUA consideră că Israelul are dreptul să decidă ocuparea completă a Fâșiei Gaza. „Pentru a pune capăt amenințării”
Statele Unite consideră că 'Israelul are dreptul să decidă ce este necesar' cu privire la Fâșia Gaza, poziție exprimată astfel duminică, 10 august, la reuniunea Consiliului de Securitate...
#jurnalisti ucisi, #razboi Gaza, #atac Israel Gaza, #Hamas, #Al Jazeera , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
1.000.000Euro la semnatura pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata sa-l transfere
Digi24.ro
O retea care slabeste sistemul de sanatate din interior. Manageri platiti cu mii de euro in spitale de stat cu mame-patroni la privat
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu si i-a decis soarta dupa meciul cu Unirea Slobozia

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mii de fermieri vietnamezi își pierd terenurile și riscă să moară de foame, pentru hobby-ul lui Donald Trump. Primesc despăgubiri modeste
  2. Jurnaliști Al Jazeera, uciși în Gaza. Armata israeliană spune că unul dintre cei 5 era „terorist” Hamas
  3. Atacurile ucrainenilor fac victime în Rusia. Moscova și alte regiuni au fost ținta dronelor din Ucraina
  4. Primele probe scrise la a doua sesiune de Bacalaureat. Peste 30.000 de candidați înscriși
  5. Donald Trump scoate forțele federale pe străzile din Washington. A declarat război oamenilor străzii: "Le vom oferi locuri unde să doarmă, dar DEPARTE de capitală”
  6. JD Vance spune că SUA caută o soluție acceptabilă pentru ambele părți, pentru încheierea războiului din Ucraina: „Nu va face pe nimeni foarte fericit"
  7. Cod roșu de caniculă în două județe, portocaliu în alte trei. În ce zone ajunge temperatura până la 41 de grade Celsius
  8. Fostul președinte al Rusiei a găsit vinovatul pentru continuarea războiului: "Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean"
  9. „Capcana lui Tucidide”. Cum a devenit un istoric din Grecia Antică o armă în geopolitica secolului XXI
  10. După ce-l pierduse pe Trump, acum Putin îl ”ciuruiește”: Are 3 propuneri pe care i le pune ”la semnat”, toate câștigătoare