Imagini înduioșătoare. Un bărbat și câinele său au străbătut lumea pe jos în 7 ani. Finalul călătoriei a adus multe lacrimi FOTO

„Al zecelea om care merge în jurul lumii și primul câine”. Așa descrie americanul Tom Turcich călătoria sa în jurul lumii alături de cel mai bun prieten al omului, cățeaua Savannah. După ce au mers pe jos prin 38 de țări, făcând practic înconjurul lumii de 7 ori, Tom și Savannah s-au despărțit prematur.

Aventura bărbatului din New Jersey pare inspirată de maratonul personajului principal din filmul „Forrest Gump”. Tom Turcich a adoptat-o pe cățeaua Savannah chiar la începutul călătoriei de 7 ani, în timpul căreia cei doi au fost nedesparțiți.

Americanul, care a scris și o carte despre experiența sa de mers pe jos în jurul lumii, a fost însă nevoit să o eutanasieze pe Savannah după ce aceasta s-a îmbolnăvit grav, scrie Antena3.ro.

Călătoria a început în aprilie 2015 și Turchich nu știe dacă ar fi putut să o ducă la bun sfârșit fără partenera sa. Cei doi au mers pe jos între 29 și 38 de kilometri pe zi timp de 7 ani.

„Nu ar fi fost la fel de bine. Nu ar fi fost la fel de distractiv. Nu aș fi putut să îndur atâtea... Nu-mi pot imagina să o fac fără ea, privind retrospectiv”, a explicat Tom Turchich.

Tom Turcich și Savannah FOTO Instagram /theworldwalk

La finalul călătoriei, a primit însă o veste care l-a lăsat buimac.

„Rinichii ei erau în blocaj. Nu se putea face nimic în privința asta... A trebuit să fie eutanasiată (...) Am fost foarte rău în prima lună după ce s-a dus. Ea a fost prietena mea cea mai bună, într-un fel. Am petrecut atât de mult timp împreună și am trecut prin atât de multe”, a explicat călătorul.

Tom Turcich și Savannah FOTO Instagram /theworldwalk

Dintre toate țările pe care le-a străbătut alături de prietena loială, Tom Turchich a spus că cele care l-au impresionat cel mai mult au fost Turcia și Georgia.

