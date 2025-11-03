Contraatacul de 400 de milioane de dolari al lui Justin Baldoni împotriva lui Blake Lively, respins definitiv de instanță

Procesul lui Justin Baldoni în valoare de 400 de milioane de dolari, prin care îl dădea în judecată pe actorul Ryan Reynolds, pe Blake Lively și pe publicistul lor, a fost închis definitiv după ce actorul nu a depus la timp o plângere modificată. Decizia a fost semnată de judecătorul Lewis Liman de la Curtea Districtuală din SUA pe 31 octombrie.

Potrivit documentelor instanței, Baldoni și co-reclamanții săi de la Wayfarer Studios au lăsat să treacă termenul limită după ce cazul fusese deja respins în iunie. Judecătorul a notificat părțile încă din 17 octombrie că intenționează să emită o hotărâre finală, iar singura care a răspuns a fost Blake Lively, cerând ca decizia finală să fie emisă, dar menținând activă cererea pentru plata cheltuielilor legale – solicitare acceptată de instanță.

Această decizie marchează un nou capitol în disputa legală legată de filmul It Ends with Us, care a început în decembrie, când Lively a dat în judecată pe Baldoni pentru presupus comportament neadecvat pe platou și o campanie de defăimare retaliatorie. Baldoni a negat acuzațiile, iar procesul inițial al lui Lively este în continuare în desfășurare.

Blake Lively, în „război” cu Justin Baldoni

Anterior, contraatacul lui Baldoni fusese respins de judecător, la fel ca procesul său separat pentru defăimare de 250 de milioane de dolari împotriva The New York Times. Într-o postare pe Instagram Stories, Lively a povestit cum a afectat-o acest proces.

„Ca mulți alții, am simțit durerea unui proces retaliatoriu, inclusiv rușinea fabricată care încearcă să ne doboare. Deși procesul împotriva mea a fost respins, mulți nu au resursele necesare să lupte.”

Actrița a subliniat că această experiență i-a întărit determinarea de a susține drepturile femeilor: „Acum sunt mai hotărâtă ca niciodată să continui să apăr dreptul fiecărei femei de a-și proteja vocea, siguranța, integritatea, demnitatea și povestea.”

Avocații lui Lively au numit decizia o „victorie totală și o completă reabilitare” și au subliniat că procesul lui Baldoni „a fost o farsă, iar instanța a văzut adevărul imediat”. În replică, avocatul lui Baldoni, Bryan Freedman, a catalogat declarația de victorie a echipei Lively drept „falsă” și a menționat că acuzațiile sale sunt legate de „defăimare și hărțuire sexuală inexistente”.

Judecătorul Liman a decis anterior că acuzațiile de hărțuire sexuală aduse de Lively sunt protejate legal și nu pot fi baza unei cereri de defăimare. În plus, instanța a precizat că Baldoni și colegii săi nu au demonstrat că Reynolds, Sloane sau The New York Times ar fi pus la îndoială grav acuzațiile inițiale ale lui Lively. Următorul proces este programat pentru martie 2026.

