Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 17:31
Justin Bieber, gest surprinzător pe fondul zvonurilor legate de divorțul de Hailey Bieber. Ce a transmis artistul
Justin Bieber și soția lui, Hailey Bieber FOTO: Instagram/ Justin Bieber

În ciuda zvonurilor care au circulat intens în ultima perioadă despre o posibilă criză în căsnicia lor, Justin și Hailey Bieber par să transmită semnale că totul merge mai bine ca niciodată, afișând afecțiune în public.

Recent, Justin Bieber a postat pe Instagram o fotografie cu soția sa, Hailey, însoțită de mesajul „Aniversare fericită, iubito”, reamintind fanilor că relația lor rămâne puternică. Artistul obișnuiește să posteze des imagini atât cu soția sa, cât și cu fiul lor, Jack. Deși nu a răspuns direct zvonurilor legate de eventualul divorț, artistul a lămurit lucrurile prin simpla fotografie cu Hailey.

Această postare vine în contextul în care, pe 27 septembrie 2025, Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco, eveniment ce a stârnit numeroase comparații între foștii iubiți și fostele relații mediatizate. Zvonurile recent au susținut că Hailey Bieber ar fi depus actele de divorț în ziua în care Selena Gomez s-a căsătorit, zvonuri care nu au fost niciodată abordate de artiști.

De-a lungul anului, au existat speculații despre relația lui Justin și Hailey, alimentate de momente precum unfollow-uri reciproce pe Instagram sau postări criptice, dar gesturi ca cel recent arată că cei doi își reafirmă angajamentul unul față de celălalt. Hailey a răspuns la speculațiile din mediul online prin mesaje prin care îl descrie pe Justin ca fiind „un tată minunat”.

Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit

Selena Gomez și Benny Blanco și-au început oficial viața de cuplu printr-o ceremonie impresionantă, desfășurată după ceremonia de căsătorie de sâmbătă, din Santa Barbara.

Artista a oferit fanilor o privire în premieră asupra evenimentului, postând pe Instagram mai multe imagini de la petrecere. Selena a purtat o rochie Ralph Lauren tip midi, cu umerii goi, inspirată din moda anilor ’50. Într-una dintre fotografii, vedeta apare dansând desculță alături de soțul ei, într-un moment romantic surprins într-un sărut. Alte cadre arată un toast emoționant, în timp ce Blanco îi sărută obrazul partenerei sale, precum și tortul de nuntă simplu, cu mesajul „Just Married”. Într-o altă fotografie, mireasa se relaxează pe o canapea, cu brațele în jurul gâtului soțului.

Benny Blanco a optat pentru un outfit mai relaxat, purtând vestă de smoking neagră și o cămașă albă ușor descheiată.

