Americanii scriu despre criticile fără precedent la adresa lui Justin Timberlake după prestația slabă de la Electric Castle. Câștigătorul Grammy, atacat online de cei prezenți la concert VIDEO

Celebrul artist american Justin Timberlake se confruntă cu o serie de critici online fără precedent după prestația sa, considerată extrem de slabă, de la festivalul Electric Castle din România, de săptămâna trecută, scrie nypost.com.

Un fan din public l-a filmat pe Timberlake abia cântând versurile hitului său din 2016, „Can’t Stop the Feeling”.

Câștigătorul Grammy, în vârstă de 44 de ani, a fost înregistrat de fanul respectiv în timp ce și-a ridicat gluga jachetei, în momentul în care începea să plouă, înainte de a face un semn publicului să cânte majoritatea următoarelor strofe ale piesei.

La sfârșitul clipului, Timberlake s-a îndreptat spre trupa sa și apoi a strigat spre public: „Cântați, haideți!”.

Într-un alt videoclip, Timberlake le-a spus oamenilor din mulțime: „Încerc să mă încălzesc. Ploaia e mereu așa vara? Nu? Deci mi-ați pregătit asta? Mulțumesc.”

Fanul care a distribuit primul clip viral cu Timberlake a scris despre filmare: „Când plătești pentru un concert, dar primești un cântăreț mut.”

Utilizatorul TikTok a adăugat în legendă: „Tipul și-a luat o zi liberă pe scenă.”

Timberlake a fost criticat dur și în secțiunea de comentarii a videoclipului.

„Această reprezentație ar fi putut fi un e-mail”, a scris un fan.

„Publicul feat. Justin Timberlake”, a glumit o altă persoană.

Un alt fan a scris: „Vreau o rambursare și nici măcar nu m-am dus.”

„E oribil! Oamenii au plătit ca să fie acolo, iar el pur și simplu nu s-a deranjat”, a comentat altcineva.

„Deci, practic, ți-ai plătit biletul ca să te asculți pe tine însuți”, a spus un alt fan.

The Washington Post l-a contactat pe reprezentantul lui Timberlake pentru un comentariu.

Timberlake se află în prezent în etapa europeană a turneului său mondial „The Forget Tomorrow”, care a început în aprilie 2024. Turneul este programat să se încheie la Istanbul, Turcia, pe 30 iulie.

În primele luni ale turneului, Timberlake a fost arestat în iunie 2024, în Sag Harbor, Long Island, pentru suspiciunea de conducere sub influența alcoolului.

Starul pop a pledat vinovat în septembrie pentru o acuzație mai mică de conducere sub influența alcoolului și și-a cerut scuze publice pentru incident.

🚨MORE Justin Timberlake fans continue to voice their disappointment following his LACKLUSTER performance at Romania’s Electric Castle festival. “You cannot be singing less than a quarter of a song—no respect whatsoever for your audience—he was so bored on stage.” pic.twitter.com/b27Mlw3PsH