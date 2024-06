Justin Timberlake, arestat înainte de concert. Ce infracțiune a comis artistul

Justin Timberlake a fost arestat pentru conducere sub influenţa alcoolului. Potrivit agenţiei de presă americane Associated Press (AP), artistul în vârstă de 43 de ani a fost oprit în seara zilei de luni, în Sag Harbor (Long Island), New York.

Cântăreţul şi membru al grupului NSYNC urmează să se prezinte marţi la tribunalul din Sag Harbor.

Arestarea survine în contextul în care Justin Timberlake se află de la sfârşitul lunii aprilie într-un turneu mondial de promovare a celui de-al şaselea album al său, "Everything I Thought It Was".

Artistul urmează să concerteze în Chicago şi New York în această săptămână.

