Premierul canadian Justin Trudeau, în mijlocul unei controverse. Imaginea ciudată care a stârnit discuții

Părul lui Justin Trudeau a ţinut prima pagină a ziarelor internaţionale, la fel şi strângerile sale de mână stângace sau înclinaţia de a apărea la bustul gol deşi sunt camere de luat vederi prin preajmă. Acum, le-a venit rândul picioarelor lungi ale premierului canadian să intre în lumina reflectoarelor, relatează The Guardian.

Înaintea summitului G7 de la Hiroshima, Trudeau şi o delegaţie de miniştri canadieni s-au aflat în Coreea de Sud pentru a marca cea de-a 60-a aniversare a relaţiilor diplomatice dintre cele două ţări, dar şi pentru a încerca să salveze un acord de miliarde de dolari pentru o fabrică de baterii. Înainte de a ţine un discurs în faţa parlamentului de la Seul, Trudeau a pozat cu politicieni coreeni, inclusiv cu preşedintele Adunării Naţionale, Kim Jin-pyo.

În zgomotul aparatelor de fotografiat, Kim s-a ridicat în vârful picioarelor, ironizând diferenţa de înălţime de 20 cm dintre el şi Trudeau. Premierul canadian s-a aplecat pentru o clipă până la nivelul lui Kim, provocând râsete din partea delegaţiei coreene. Apoi şi-a desfăcut picioarele şi s-a crăcănat pentru a fi la o înălţime similară cu cea a lui Kim, o mişcare cunoscută în Coreea de Sud sub numele de "picioare de manieră", menită să egalizeze înălţimea dintre două persoane.

Presa coreeană a lăudat în mare parte gestul, iar publicaţia Chosun l-a calificat chiar drept "o scenă care-ţi încălzeşte inima", în timp ce canalul de ştiri YTN a spus că gestul arată o mentalitate "grijulie".

Cu toate acestea, publicaţia conservatoare canadiană True North a scris că întâlnirea i-a făcut pe "unii canadieni să-l acuze pe Trudeau că a făcut din nou de râs Canada în străinătate".

Nu a fost prima dată când saluturile premierului cu liderii politici au atras atenţia. În februarie, o strângere de mână cu premierul din Alberta, Danielle Smith, un critic înverşunat al prim- ministrului Trudeau, s-a transformat rapid într-o bâlbâială ciudată.

Trudeau a fost, de asemenea, primul care s-a ferit eficient de modul energic în care fostul preşedinte Donald Trump obişnuieşte să strângă mâina, care adesea i-a lăsat nedumeriţi pe liderii mondiali şi pe rivalii politici. La prima lor întâlnire din 2017, Trudeau şi-a pus o mână pe umărul lui Trump, evitând să dea mâna.

Iar în 2016, Trudeau a încercat să dea mâna cu foştii preşedinţi Barack Obama şi Enrique Peña Nieto din Mexic, încrucişându-şi stângaci braţele şi apucând mâna greşită a lui Peña Nieto.

