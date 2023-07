Justin Trudeau îi cere lui Taylor Swift să concerteze în Canada. ”Nu ne lăsa să avem o vară plină de cruzime”

Prim-ministrul canadian Justin Trudeau vrea să o convingă pe cântăreața de muzică pop americană Taylor Swift să își programeze concerte în Canada. Acesta a publicat un mesaj pe Twitter în care îi spune vedetei că cetățenii Canadei speră să o vadă curând.

Mesajul vine după ce artista a anunţat 14 spectacole suplimentare în Europa, în cadrul turneul ei mondial "Eras Tour".

"Sunt eu, salut. Ştiu câteva locuri în Canada cărora le-ar plăcea foarte mult să te primească. Aşadar, nu ne lăsa să avem parte de încă o vară plină de cruzime (trimitere la cântecul "Cruel Summer" al cântăreţei americane - n.red.). Sperăm să te vedem în curând", a scris Justin Trudeau miercuri seară pe Twitter, răspunzând mesajului prin care Taylor Swift anunţa noua sa serie de concerte.

It’s me, hi. I know places in Canada would love to have you. So, don’t make it another cruel summer. We hope to see you soon.