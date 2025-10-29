Justin Trudeau, tot îndrăgostit de Katy Perry. Noi detalii despre relația lor: „Este înnebunit după ea”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 17:48
Katy Perry şi Justin Trudeau FOTO Instagram/madamemagazine

Fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau a început o relație cu celebra artistă americană Katy Perry, iar apropierea lor nu a rămas mult timp neobservată.

„Este înnebunit după ea și o consideră femeia perfectă”, a dezvăluit o sursă pentru Page Six. „Sunt pe aceeași lungime de undă în privința tuturor lucrurilor, de la politică și copii, până la mâncarea franțuzească”.

Potrivit sursei, cei doi și-ar fi consolidat legătura în ultimele luni, iar relația lor a devenit vizibilă publicului odată cu apariția comună la cabaretul Crazy Horse din Paris, unde Perry și-a sărbătorit recent ziua de naștere. „Se vede că există o scânteie între ei”, a adăugat aceeași sursă.

În luna septembrie, cuplul a fost surprins în ipostaze tandre pe un iaht în largul coastei Santa Barbara, fotografiile arătându-i sărutându-se și îmbrățișându-se. Cântăreața purta un costum de baie elegant, iar Trudeau, o pereche de blugi. „Ea și-a adus barca lângă o mică ambarcațiune publică de observat balenele, apoi au început să se sărute”, a povestit un martor pentru Daily Mail. „Nu mi-am dat seama cu cine era până când am văzut tatuajul de pe brațul bărbatului și imediat am realizat că era Justin Trudeau”.

Se pare că relația lor a început încă din iulie, când au fost văzuți plimbând un câine și apoi luând cina împreună la restaurantul Le Violon din Montreal. La acea vreme, Katy Perry tocmai se despărțise de Orlando Bloom, cu care are o fetiță de cinci ani, iar Trudeau se separase de soția sa, Sophie Grégoire, după 18 ani de căsnicie. Două zile mai târziu, Trudeau a asistat la concertul Lifetimes Tour al lui Perry la Bell Centre din Montreal.

O sursă pentru PEOPLE a explicat că între cei doi a existat o „conexiune instantanee”:

„Sunt interesați unul de celălalt, dar va dura ceva timp până vom vedea încotro se îndreaptă lucrurile. Ea călătorește prin lume, iar el își regândește viața acum că nu mai este prim-ministru al Canadei, dar există o atracție. Au multe lucruri în comun”.

Sursa a mai subliniat că, deși responsabilitățile personale și familiare ale fiecăruia pot face ca relația să evolueze mai încet decât în mod normal, cei doi găsesc modalități să petreacă timp împreună și să își îndeplinească rolurile de părinți: „În fond, fiecare are un fost partener, deci responsabilitățile sunt împărțite. Iar relațiile la distanță, deși dificile, sunt posibile pentru acești doi”.

