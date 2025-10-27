Imagini savuroase cu fostul premier al Canadei Justin Trudeau și noua lui iubită, cântăreața Katy Perry. Cum au ales să-și facă publică relația VIDEO

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 07:18
198 citiri
Imagini savuroase cu fostul premier al Canadei Justin Trudeau și noua lui iubită, cântăreața Katy Perry. Cum au ales să-și facă publică relația VIDEO
Katy Perry şi Justin Trudeau FOTO captură X/ 𝓕avs

Katy Perry şi Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia sâmbătă seara, atunci când îndrăgostiţii au ieşit la o întâlnire în Paris, pentru a sărbători cea de-a 41-a aniversare a cântăreţei.

Pentru prima lor ieşire oficială, Katy şi Justin au asistat la un spectacol de cabaret la Crazy Horse Paris, unde paparazzi îi aşteptau cu nerăbdare în faţa localului.

Potrivit TMZ, după spectacol, cuplul a ieşit din teatru ţinându-se de mână, iar un fan i-a dăruit lui Katy un trandafir şi i-a urat la mulţi ani.

Cei doi s-au îndreptat apoi către maşina care îi aştepta, în timp ce paparazzi îi fotografiau, înainte de a pleca.

La începutul acestei luni, TMZ a publicat fotografii cu cântăreaţa şi fostul prim-ministru canadian îmbrăţişându-se pe iahtul lui Katy, în timp ce se sărutau pasional în largul coastei Californiei.

În iulie, cei doi au stârnit pentru prima dată zvonuri despre o posibilă idilă după ce au fost văzuţi la o cină romantică în Montreal, urmată de o plimbare în Parcul Mount Royal. Justin a apărut apoi la unul dintre concertele lui Katy, tot în Montreal, în timpul turneului ei „Lifetimes”.

La acea vreme, Perry anunţase despărţirea de fostul logodnic Orlando Bloom, cu care are o fiică de 5 ani, Daisy Dove Bloom, cu o lună înainte. Trudeau s-a despărţit după 18 ani de căsătorie cu Sophie Grégoire în 2023. Ei au trei copii.

Născută şi crescută în California, Perry a fost nominalizată de 13 ori la premiile Grammy. Ea a contribuit la apariţia sunetului pop al anilor 2000, devenind rapid una dintre cele mai bine vândute artiste din toate timpurile datorită melodiilor sale. A lansat şapte albume de studio, dintre care cel mai cunoscut este „Teenage Dream”, din 2010. Albumul a produs cinci melodii care au ajuns pe locul 1, egalând recordul stabilit de albumul „Bad” al lui Michael Jackson din 1987.

Trudeau şi-a anunţat demisia la începutul anului, după ce aproape un deceniu s-a aflat la putere. Tatăl său, regretatul prim-ministru Pierre Trudeau, era celibatar când a devenit prim-ministru. A avut relaţii cu actriţele Barbra Streisand şi Kim Cattrall şi s-a căsătorit cu o femeie în vârstă de 22 de ani în timp ce era în funcţie, la vârsta de 51 de ani.

Premierul Bolojan, despre vila din Strada Gogol în care a fost acuzat că a stat ilegal: „N-am intrat pe geam în această casă” VIDEO
Premierul Bolojan, despre vila din Strada Gogol în care a fost acuzat că a stat ilegal: „N-am intrat pe geam în această casă” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a vorbit duminică seară, 26 octombrie, despre vila de protocol în care a fost acuzat că a stat ilegal. Prim-ministrul a precizat că nu știa, la momentul mutării, că...
Ilie Bolojan: „Reforma administrației se va face în noiembrie. Nu există altă soluție”. Ce se întâmplă cu pensiile speciale VIDEO
Ilie Bolojan: „Reforma administrației se va face în noiembrie. Nu există altă soluție”. Ce se întâmplă cu pensiile speciale VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară, 26 octombrie, că reforma administrației publice, atât locale, cât și centrale, va fi adoptată până în luna noiembrie, subliniind că...
#Justin Trudeau, #Katy Perry, #relatie, #cuplu , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a lasat pe toti "masca" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "M-a bufnit plansul". Gestul neasteptat
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a lasat pe toti "masca" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "M-a bufnit plansul". Gestul neasteptat

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Imagini savuroase cu fostul premier al Canadei Justin Trudeau și noua lui iubită, cântăreața Katy Perry. Cum au ales să-și facă publică relația VIDEO
  2. Manevră sfidătoare a Chinei. Și-a trimis bombardierele cu arme nucleare în apropierea Taiwanului, chiar înainte de întâlnirea dintre Xi Jinping şi Donald Trump
  3. Donald Trump este așteptat în Japonia. Ce speră să obțină președintele SUA din turul asiatic
  4. Zeci de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, doborâte de Rusia. Două aeroporturi din Capitală au fost închise după atacurile nocturne
  5. „Secretul” lui Trump. De ce pare mai tânăr președintele SUA. Un medic și un psiholog au explicat: „Acești factori contează”
  6. Incoerența lui Donald Trump în raport cu Rusia și războiul din Ucraina. Cum arată un maraton de „încheiat” războaie și restabilit pacea cu orice preț
  7. Cât câștigă procurorii anticorupție care n-au mai prins „pești mari”: salarii care depășesc 40.000 lei lunar. Sporurile DNA: bani pentru risc, confidențialitate și condiții grele
  8. Scandal la un liceu din Iași: profesoară acuzată că ar apărea pe site-uri pentru adulți. Elevii au descoperit-o
  9. O privire asupra ultimelor zile ale dinozaurilor: „Erau încă în plină înflorire”, spun oamenii de știință
  10. Rusia se plânge că Trump a anulat întâlnirea cu Putin pentru că ar fi fost pierdere de timp: ”Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog” VIDEO