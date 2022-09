Premierul canadian Justin Trudeau a dat explicații. Cum a fost surprins înainte de funeraliile Reginei Elisabeta VIDEO

Un purtător de cuvânt al lui Justin Trudeau a explicat apariţia premierului canadian într-un un videoclip în care cânta melodia ”Bohemian Rhapsody” a formaţiei Queen, în holul unui hotel din Londra, cu două zile înainte de funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, relatează The Guardian.

Videoclipul de 14 secunde, vizionat de peste 1,5 milioane de ori, îl înfăţişează pe Trudeau îmbrăcat într-un tricou stând sprijinit de un pian la hotelul Corinthia, în timp ce fredonează alături de alţi oameni una dintre cele mai faimoase melodii ale trupei rock Queen.

Trudeau poate fi auzit cântând ”Easy come, easy go, little high, little low” şi ”Any way the wind blows” alături de apreciatul pianist canadian Gregory Charles.

Last night at the Savoy. Our PM in the UK representing Canada for the Queen’s funeral. 🤦🏻‍♀️

How do you say you were a drama teacher without saying you were a drama teacher. pic.twitter.com/kfRlve7pmV