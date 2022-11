Noi dezvăluiri despre ”Justițiarul din Berceni”: ”Părea instabil mintal, trecea de la amenințări la implorări”. Cum se apără bărbatul în fața acuzațiilor de hărțuire

Numărul tinerelor care îl acuză pe ”Justițiarul din Berceni” de hărțuire a crescut după ce una dintre fostele lui iubite a depus o plângere împotriva sa. În apărarea lui, bărbatul, în vârstă de 31 de ani, spune că nu este ”un psihopat agresor sexual”, relatează Libertatea.

Dezvăluirile Dianei, fosta iubită a ”Justițiarului din Berceni”

Diana și Alexandru Constandachi au început să iasă împreună în februarie 2020. Fata a decis să se despartă după ce s-au certat și el a înjurat-o. Au rămas însă amici, și după un timp au reluat relația. Au urmat însă alte certuri, astfel că cei doi s-au despărțit definitiv în septembrie.

Tânăra a povestit că, în următoarele săptămâni, ”Justițiarul din Berceni” a asaltat-o cu sute de mesaje și apeluri, zeci de e-mailuri de pe diferite adrese și zilnic, de mai multe ori pe zi, a bătut la ușa ei și a strigat din fața blocului.

Pe 15 septembrie, bărbatul a așteptat-o în scara blocului, i-a blocat drumul spre ușă și a imobilizat-o. A reușit să scape doar după ce i-a promis că, la întoarcere, va sta de vorbă cu el. Filmarea din bloc a fost publicată și de polițistul Marian Godină pe blogul său, acesta întrebând Poliția de ce plângerea făcută de Diana stagnează de peste doi ani.

Potrivit informațiilor Libertatea, dosarul pentru hărțuire în care Alexandru Constandachi este cercetat penal se află încă la Secția 11 de Poliție, însă urmează să plece „curând” la Parchet. Procurorul va decide dacă îl clasează sau, dacă nu, cu ce propunere îl trimite în instanță.

La trei zile de la incidentul din scara de bloc, Diana a fost din nou vizitată de Justițiar. I-a bătut la ușă câteva ore, făcând ture pe scările din bloc. Apoi, i-a aruncat cu pietre în geam.

„Diana, ce faci? Vino la geam sau vin eu”, i-a strigat de pe balcon. Apoi mai multe bătăi puternice urmate de: „Ill come every night so please talk to me. Im fucking desperate here” („Voi veni în fiecare noapte, te rog, vorbește cu mine. Sunt disperat”, n.r.). Diana a înregistrat totul, în încercarea de a păstra probele unor evenimente care îi scăpau de sub control.

Pe 19 septembrie, Diana a plecat din oraș, în speranța că va scăpa de el. A mers o săptămână acasă la părinții ei. S-a întors spre finalul lunii și și-a instalat o cameră de supraveghere cu senzori la ușă.

Pentru că pe WhatsApp, Facebook și Instagram Diana îi blocase toate conturile, Alexandru Constandachi a început să-i trimită e-mailuri. Toate conțineau amenințări subtile inserate, deopotrivă în română și în limba engleză, de tipul: „O să încep să vin din nou la tine și să încerc să vorbim”, „Știu că ești plecată zilele astea, dar te întorci”, „Anyway, îmi afirmi și mie aceste gânduri: m-ai înșelat, nu m-ai înșelat?”, „O să te caut și o să vorbim”, „Answer me sau mă întorc la noapte!”.

Bărbatul i-a transferat și bani pe Revolut sau ING, uneori câte 1 leu, alteori chiar câteva mii de lei, și îi lăsa mesaje în notițe: „Fii amica mea”.

După ce a mers din nou la apartamentul ei și a observat că fata a montat o cameră, ”Justițiarul din Berceni” a stat departe o perioadă.

În septembrie 2021, bărbatul a contactat-o și pe mama fetei. După discuție, mama și-a sunat speriată fiica și a sfătuit-o să-l lase în pace, să-și retragă plângerea de la poliție, că poate bărbatul îi „dă în cap”. Nu și-a retras-o.

Doi ani mai târziu, pe 15 iulie 2022, bărbatul a organizat „un flagrant” chiar sub balconul Dianei, iar pe 22 iulie, i-a scris un mesaj în care o imploră să se oprească cu „răzbunările”.

Numărul plângerilor împotriva ”Justițiarului din Berceni”, în creștere

La începutul lunii, au apărut mai multe mesaje pe platforma Reddit, unde utilizatorii au username-uri fictive, care descriu modurile în care Justițiarul de Berceni și-a hărțuit mai multe foste partenere. Tinerele au vorbit cu ziarul despre cum au fost hărțuite de Justițiar, dar nu au dorit să-și facă poveștile publice de teama că vor fi identificate de Alexandru Constandachi, iar acțiunile lui se vor repeta.

Imediat după postările de pe Reddit, câteva dintre fetele care au povestit ce li s-a întâmplat au fost căutate și amenințate de bărbat sau de apropiați sau fani ai acestuia, susțin ele.

În perioada în care venea la ușa Dianei, în 2020, Alexandru Constandachi ieșea cu o altă fată. Diana i-a povestit toate actele de hărțuire, iar fata cealaltă s-a despărțit de Alexandru. A continuat să le hărțuiască pe amândouă. „Că ne iubește, că se sinucide”, a povestit Diana.

Relatarea Dianei este aproape la indigo cu poveștile celorlalte fete care au postat pe Reddit. „În seara asta am fost sunată de jumătatea lui din trupă (Alex Preda, n.r.). Probabil a sunat să mă intimideze, dar nu am răspuns la apel”, a scris o tânără, care a postat și capturi cu schimbul de mesaje dintre ea și Constandachi, chiar din octombrie anul acesta. Pentru că fata i-a zis să nu o mai caute, după o serie de mesaje insistente și apeluri pe Facebook Messenger, Justițiarul a început să-i scrie pe WhatsApp de pe mai multe numere de telefon. După ce i-a spus că o să-i lipsească și că nu vrea să-i facă rău, Constandachi o numește psihopată și „ultima m*****”.

Alte două fete au contactat Libertatea și au povestit că au trecut prin situații asemănătoare. Au primit mesaje insistente și apeluri. Niciuna nu a dorit ca poveștile lor să fie publice în detaliu, de teamă că vor fi identificate și hărțuirile vor fi reluate. „Alex părea instabil mintal. Trecea de la o stare la alta, de la amenințări la implorări. Îmi scria de pe mai multe numere de telefon. Era impulsiv, fără autocontrol”, a spus una dintre tinere.

Cum se apără ”Justițiarul din Berceni”

Alexandru Constandachi a negat întâi acuzațiile, apoi a cerut scuze într-un clip pe YouTube.

După apariția mărturiilor fostelor sale partenere pe Reddit, el a lăsat un mesaj în seria de comentarii în care nega că ar fi hărțuit pe cineva. „Adu dovezile, nu cred că te-a redus nimeni la tăcere vreodată”, a spus el.

Câteva mai târziu a publicat un clip intitulat „Cine sunt eu”, în care a recunoscut că a hărțuit-o pe Diana, că regretă, dar că „asta a fost dinamica relației” lor și tânăra „asta a arătat că dorește”.

Despre celelalte mărturii ale fetelor a spus că sunt „bazaconii”.

Sâmbătă, 19 noiembrie, Constandachi a revenit cu un alt video, în care anunță că se retrage o perioadă din online, până trec „circul” și „mocirla”, și le cere iertare fetelor care l-au acuzat de hărțuire. Fără însă să recunoască, în ciuda dovezilor publicate, că așa s-a întâmplat.

Contactat de Libertatea, Alexandru Constandachi recunoaște că ce a spus Diana este adevărat și încearcă să se justifice: „Am fost obsedat de Diana și am greșit”.

Nu i-a trecut prin cap, susține el, de ce fostelor partenere le-ar fi fost teamă de el. „Ne-am certat”, dar „nu am fost băiat rău la viața mea”, a mai spus Constandachi, încrezător că azi e totuși „altă persoană față de cea de acum doi ani”.

Cât despre notorietatea publică, „un erou fără voie”, se autodescrie Justițiarul, care spune că n-a cerut niciodată să fie unul, dar „toată lumea are nevoie de un erou”. Pe alocuri contradictoriu în declarații, Constandachi spune și că: „regret chestiile din trecut”.

El și-a asigurat urmăritorii, mulți dintre ei minori, că prezentul nu mai are legătură cu trecutul lui. „Vreau să subliniez că nu sunt un psihopat agresor sexual cum mă portretizează lumea”, spune Justițiarul. În același timp, admite și o parte din acuzațiile celorlalte femei cu care a discutat ziarul. Spune însă că nu și-a dat seama atunci că își hărțuia partenerele. „Habar n-aveam că sunt atâtea victime”.

