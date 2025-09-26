Președintele Nicușor Dan vrea schimbări la conducerea DNA și Parchetului General: „Sunt zone de corupție neacoperite și sunt multe procese repetitive care mănâncă din timp”

Autor: Maria Mora
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 07:49
112 citiri
Președintele Nicușor Dan vrea schimbări la conducerea DNA și Parchetului General: „Sunt zone de corupție neacoperite și sunt multe procese repetitive care mănâncă din timp”
Nicușor Dan a vorbit despre schimbări la DNA și PICCJ FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat că ”foarte probabil” șefii Parchetului General și DNA vor fi schimbați, el precizând că oamenii care conduc aceste instituții au mandat până la primăvară, dar că se va face o evaluare.

Întrebat, joi seară, la Digi 24, dacă există probleme manageriale la Parchetul General și la DNA, președintele Nicușor Dan a răspuns afirmativ, el spunând că are această opinie care vine din experiența sa ”cu instituțiile astea de 20 de ani”.

”Vă dau un exemplu, am făcut o sesizare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, în care am spus că în mijlocul Bucureștiului, la 500 de metri de Guvern, pe Lascăr Catargiu, un om construiește o casă fără autorizație. Și au trecut patru ani și casa s-a terminat și nimeni n-a venit, n-a constatat”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat dacă aceasta poate însemna un anunț că șefii Parchetului General și cel al DNA vor fi schimbați, președintele Nicușor Dan a precizat că este ”foarte probabil”, însă a adăugat că mandatele celor doi se vor termina în primăvară.

”Oamenii au un mandat până, dacă nu mă înșel, martie anul viitor, primăvara anului viitor și o să facem o evaluare așa cum se cuvine. Sunt zone de corupție neacoperite și sunt multe procese repetitive care mănâncă din timp. Au și ei, pe de altă parte, niște circumstanțe, faptul că sunt cu 30 la sută mai puțini decât ar trebui să fie. Deci e o discuție puțin mai complexă. Una peste alta, cred că mulți din românii care urmăresc fenomenul văd că e o problemă cu parchetele”, a adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan critică prețurile mari la energie plătite de români: ”Mecanismele pieței sunt gestionate de ANRE, care nu-și face treaba”
Nicușor Dan critică prețurile mari la energie plătite de români: ”Mecanismele pieței sunt gestionate de ANRE, care nu-și face treaba”
Președintele Nicușor Dan a discutat joi, 25 septembrie, prețurile la energie prea mari plătite de români. Șeful statului consideră că Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul...
Nicușor Dan, pus să aleagă ce colaborator preferă: Grindeanu sau Bolojan? Ce a răspuns șeful statului VIDEO
Nicușor Dan, pus să aleagă ce colaborator preferă: Grindeanu sau Bolojan? Ce a răspuns șeful statului VIDEO
Președintele Nicușor Dan a fost invitat să recunoască pe cine preferă drept colaborator, dintre doi politicieni ai actualei coaliții de guvernare. „Ilie Bolojan sau Sorin Grindeanu?”,...
#justitie Romania, #conducere DNA, #conducere parchet general, #Nicusor Dan , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Stefan Tarnovanu nu s-a putut abtine nici macar in Olanda: "Jalnic!"
ObservatorNews.ro
18 angajati CJAS Bacau au furat peste 1 milion de lei si i-au bagat in imobiliare. Cum au fost prinsi
DigiSport.ro
Dennis Man a primit vestea! Decizia luata de PSV, dupa ce l-a luat cu 8.500.000 de euro

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Președintele Nicușor Dan vrea schimbări la conducerea DNA și Parchetului General: „Sunt zone de corupție neacoperite și sunt multe procese repetitive care mănâncă din timp”
  2. Tânără cu cetățenie română, acuzată de uciderea unui bătrân cu mai multe lovituri de cuțit. Procurorii francezi spun că nu pot dovedi premeditarea
  3. Un adversar al lui Trump, în vizorul justiției, la cererea președintelui: „Una dintre cele mai rele fiinţe umane la care această țară a fost vreodată expusă” VIDEO
  4. De ce s-a „sucit” Trump în privința războiului din Ucraina. Intențiile ascunse ale liderului de la Casa Albă
  5. De ce puterea CCR nu va scădea vreodată. Aspectul pentru care o schimbare majoră ar fi imposibilă: „Cui nu-i convine zice că o revizuiește”
  6. Când se va putea circula „șnur” pe A7, pe ruta București-Bacău. Verdictul specialiștilor în infrastructură privind Autostrada Moldovei
  7. „Avem nume specifice”. Rusia se pregătește să producă drone în Transnistria, susține un politician moldovean VIDEO
  8. Europa se află în război cu Rusia. E timpul să recunoaștem și să acționăm ca atare, susține un fost ambasador SUA la NATO
  9. Cum a devenit noul simbol al rezistenței Generației Z un steag de pirați dintr-un desen animat japonez
  10. Trump l-a primit la Casa Albă pe președintele Turciei și a început să-l laude. "E un dur și face o treabă minunată în țara lui" VIDEO FOTO