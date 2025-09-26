Președintele Nicușor Dan vrea schimbări la conducerea DNA și Parchetului General: „Sunt zone de corupție neacoperite și sunt multe procese repetitive care mănâncă din timp”

Președintele Nicușor Dan a declarat că ”foarte probabil” șefii Parchetului General și DNA vor fi schimbați, el precizând că oamenii care conduc aceste instituții au mandat până la primăvară, dar că se va face o evaluare.

Întrebat, joi seară, la Digi 24, dacă există probleme manageriale la Parchetul General și la DNA, președintele Nicușor Dan a răspuns afirmativ, el spunând că are această opinie care vine din experiența sa ”cu instituțiile astea de 20 de ani”.

”Vă dau un exemplu, am făcut o sesizare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, în care am spus că în mijlocul Bucureștiului, la 500 de metri de Guvern, pe Lascăr Catargiu, un om construiește o casă fără autorizație. Și au trecut patru ani și casa s-a terminat și nimeni n-a venit, n-a constatat”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat dacă aceasta poate însemna un anunț că șefii Parchetului General și cel al DNA vor fi schimbați, președintele Nicușor Dan a precizat că este ”foarte probabil”, însă a adăugat că mandatele celor doi se vor termina în primăvară.

”Oamenii au un mandat până, dacă nu mă înșel, martie anul viitor, primăvara anului viitor și o să facem o evaluare așa cum se cuvine. Sunt zone de corupție neacoperite și sunt multe procese repetitive care mănâncă din timp. Au și ei, pe de altă parte, niște circumstanțe, faptul că sunt cu 30 la sută mai puțini decât ar trebui să fie. Deci e o discuție puțin mai complexă. Una peste alta, cred că mulți din românii care urmăresc fenomenul văd că e o problemă cu parchetele”, a adăugat Nicușor Dan.

Ads