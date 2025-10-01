Judecătoare anchetată disciplinar după ce a publicat motivarea unei condamnări pe rețele sociale

Inspecția Judiciară a anunțat miercuri, 1 octombrie, deschiderea unei anchete disciplinare împotriva judecătoarei Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova. Magistrata a publicat pe Facebook motivele pentru care a condamnat un bărbat la 30 de ani închisoare pentru tentativă de omor asupra soției.

Pe 24 septembrie, Sorina Marinaș a dispus condamnarea unui bărbat la 30 de ani închisoare pentru tentativă de omor calificat asupra soției sale, publicând pe rețelele de socializare motivele acestei sentințe.

„Maximul general al pedepsei închisorii pentru tentativă la omor calificat asupra soției, în recidivă, după un alt omor și o altă tentativă de omor. N-am vreun sentiment de milă, deși sunt conștientă că va muri în detenție (...) E o soluție care pe mine mă bucură, știu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas. Și mă bucură, în general, soluțiile când am convingerea că societatea e liberă, cel puțin pentru un timp, de un individ care pune în pericol drepturi fundamentale (...). Aș vrea să fie o soluție care să revigoreze un pic practica pe procesul de individualizare, să nu ne mai uităm atât la agresor, să ne uităm mai mult la victimă, la frica ei, să ne gândim cum a scăpat și a mers pe stradă, să ceară ajutor, având un batic legat care să oprească sângerarea masivă de la gât”, a scris Sorina Marinaș pe Facebook.

După ce presa a preluat pe larg comentariile judecătoarei, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în legătură cu posibila încălcare a Codului deontologic al judecătorilor de către Sorina Marinaș.

La rândul ei, Sorina Marinaș a reacționat la decizia Inspecției Judiciare și susține că nu este ușor de intimidat.

„Urmare a publicării unei soluții de referință, unică în țară pe art.77 Cod penal, azi, la a 42-a victimă a omorului, am primit minunea asta. N-am înțeles exact ce am încălcat din Codul Deontologic, iar codul e destul de voluminos. Însă l-am recitit acum, pe seară, și tot n-am identificat o normă încălcată. Dacă într-o procedură deontologică împotriva unui judecător se pot face acuzații atât de abstracte, în condițiile în care în camera preliminară în acuzații trebuie indicat cu articol și alineat ce anume a făcut omul, pare că acuzații în cauze penale, vinovați sau nu, au mai multe drepturi decât judecătorul acuzat de inspecție, vinovat sau nu. Sunt curioasă măcar dacă a fost citită decizia înaintea sesizării din oficiu. Nu cred, că nu era atașată. Multe sunt posibile în România și nu te plictisești niciodată, îndeosebi ca judecător care vrea să aducă în atenția publică probleme pentru care statul a fost condamnat la CEDO. Soluția a fost prezentată în Plenul Parlamentului azi și este avută în vedere de colegii din întreaga țară. Posibil inspecția să nu își dorească ca un judecător să se implice într-o situație acută ce face obiectul legiferării și care vizează dreptul la viață. No, ghinion. Acest judecător nu e chiar ușor așa de intimidat”, transmite judecătoarea pe Facebook.

