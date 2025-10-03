Judecătoarea cercetată de Inspecția Judiciară criticase opinia CSM despre pensiile speciale. Implicarea politică a altor magistrați, ignorată

Judecătoarea anchetată disciplinar pentru că a comentat propria decizie pe o rețea socială este una dintre puținele voci care a criticat atitudinea CSM cu privire la reducerea pensiei magistraților. Inspecția Judiciară s-a autosesizat în cazul judecătoarei Sorina Marinaș, în timp ce ignoră implicarea directă în politică a altor magistrați, creând astfel un standard dublu.

Inspecția Judiciară, condusă de judecătoarea Roxana Petcu, s-a autosesizat acuzând o încălcare a Codului deontologic al magistraților față de judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova.

Judecătoarea a comentat pe Facebook o sentință de 30 de ani de închisoare pe care a dat-o unui bărbat care a încercat să-și ucidă soția. Agresorul era recidivist și a mai fost condamnat pentru omor.

Aceeași judecătoare Sorina Marinaș a fost și una dintre vocile critice la reacția CSM cu privire la reforma pensiilor speciale ale magistraților în luna iulie.

„Cred că modalitatea de comunicare publică a CSM, ca instituție sau prin mesaje individuale ale membrilor, este profund eronată și nu va produce niciun efect bun. Comunicate sterile sau declarațiile individuale publice virulente, momentul fiind unul tensionat, produc efectul invers. Nu putem să tot vehiculăm poezia că noi suntem magistrați și asta este, trebuie să primim fără să dăm. Totul în viața – profesională sau personală - e „you get what you give” (primești ce dai, n.r.). Dacă tratăm poporul și guvernul cu sictir – ni se cuvine și nu se poate modifica, nu vorbim cu prim-ministrul că n-are atribuții, bla bla, vom primi feedback pe măsură și vom atrage o ură profesională profundă”, a scris judecătoarea Sorina Marinaș pe Facebook pe 31 iulie.

O analiză G4Media.ro arată însă un dublu standard atunci când vine vorba de magistrați care fac declarații controversate, se implică în politică sau chiar mesaje împotriva minorităților sexuale din România.

Mesaje politice publicate de magistrați pe rețele sociale

Judecătorul CSM Alin Ene: „Sub masca „reformei” și reluând aceleași minciuni demontate deja public de Consiliul Superior al Magistraturii, premierul României încalcă flagrant Constituția României și standardele internaționale, disprețuind atât jurisprudența Curții Constituționale, cât și orice urmă de respect față de principiile statului de drept. Într-un gest de sfidare, se anunță o nouă creștere a vârstei de pensionare, o majorare absurdă a vechimii în funcție și o amputare brutală a pensiei de serviciu.”

Judecătorul CSM Claudiu Drăgușin l-a comparat pe premierul Bolojan cu un „măcelar” pentru propunerile legate de reforma pensiilor speciale ale magistraților și a scris pe Facebook că „orice dictatură începe cu distrugerea sistemului de justiție”.

Judecătoarea Adriana Stoicescu (Curtea de Apel Timișoara), propunerea fostului candidat Călin Georgescu pentru conducerea Ministerului Justiției, a avut numeroase scăpări publice la adresa minorităților sexuale din România.

„Bună dimineața din Gayșoara! Să avem o săptămână plină de curcubeu și lupte cu “dușmani” imaginari! Cine pleacă ultimul să stingă lumina ca să salveze planeta și să dezlege bichonu’... Desigur, acesta este un pamflet. Orice asemănare cu realitatea este întâmplătoare...”, a scris ea pe Facebook, protestând împotriva deciziei primarului Timișoarei, Dominic Fritz, de a aloca fonduri pentru o acțiune Pride din oraș.

Niciunul dintre cei de mai sus nu a fost anchetat de Inspecția Judiciară după poziționări repetate pe probleme politice, potrivit sursei citate.

