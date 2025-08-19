Zâmbetul plin de satisfacție al unei femei arestate. Cum și-a terorizat fostul iubit

Stephanie Carlquist, o femeie în vârstă de 31 de ani din SUA, a devenit cunoscută la nivel internațional după ce a pozat într-o manieră atipică și foarte carismatică la momentul arestării.

Zâmbetul plăcut al tinerei ascunde fapte penale. Înainte de a fi săltată de polițiști, Stephanie și-a vărsat nervii pe fostul partener de viață. Totul a pornit după o ceartă. Astfel, femeia a turnat sare la motorul mașinii, a pus sclipici în gurile de aerisire ale aerului condiționat din autoturism, a spart parbrizul și oglinzile și a tăiat cauciucurile. Valoarea pagubei a fost estimată la aproximativ 12.500 de dolari, informează New York Post.

Trecutul femeii care a ajuns în arest, cu zâmbetul pe buze

Potrivit bărbatului, acesta s-a mai ales și altă dată cu o anvelopă tăiată de către Stephanie, cu prilejul unui alt conflict. În urma celui mai recent act de răzbunare, Stephanie i-a dat un mesaj fostului iubit pe Instagram și și-a cerut scuze. Ea a dat vina pe gradul ridicat de stres, pe fondul sarcinii.

În timpul audierii de la Poliție, Stephanie ar fi recunoscut doar faptul că a fisurat parbrizul și că a pus sclipici în gurile de aerisire. Pentru restul pagubelor, ea a dat vina pe starea tehnică precară a autoturismului.

În cazul americancei s-a stabilit o cauțiune de 12.000 de dolari.

Ads