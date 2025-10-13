Un fost ministru al Justiției avertizează: ”Nu mai vedem trimiteri în judecată pentru fapte de corupție, vedem o avalanșă de decizii în favoarea infractorilor”

Scăderea pedepsei fostului primar Sorin Oprescu cu un an de închisoare este doar cea mai recentă dintr-o avalanșă de decizii în favoarea infractorilor, avertizează deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, luni, 13 octombrie. El atrage atenția că infractorii pot apoi și să-și recupereze averile confiscate de autorități.

Situația deciziilor magistraților în favoarea infractorilor este atât de gravă încât procurorul general Alex Florența ar trebui să intervină, spune deputatul USR. El a subliniat și decizia Curții de Apel București de a reduce cu un an pedeapsa pe care trebuie să o execute fostul edil Sorin Oprescu.

„O astfel de speță, în opinia mea, ar trebui să atragă cel puțin reacția procurorului general, care poate ar trebui să lase deoparte exercițiile de PR și să se apuce de treabă, ar trebui să atragă atenția altor instituții, Inspecției Judiciare”, a spus fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, la RFI.

El deplânge și dispariția dosarelor noi de corupție din justiție.

„Nu mai vedem trimiteri în judecată pentru fapte de corupție, ca și cum corupția a dispărut. În schimb, vedem o avalanșă de astfel de decizii în favoarea infractorilor și o avalanșă de acțiuni din partea celor condamnați, care în urma unor căi extraordinare de atac, își văd rezolvate problemele penale și ulterior cer în instanță și restituirea averilor confiscate”, a completat Stelian Ion.

Deputatul USR subliniază că „reforma justiției nu a fost o reformă a justiției, nu s-a făcut decât să se oligarhizeze sistemul judiciar (...). Din păcate, nici Comisia Europeană nu mai e ce a fost, privește cu foarte multă îngăduință aceste aspecte”.

