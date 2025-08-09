Bărbatul care a urmărit și înjunghiat o femeie pe stradă, în București, a fost arestat. Este acuzat de tentativă de omor. Ce se știe despre motivul atacului

Autor: Constantin Dimitriu
Sambata, 09 August 2025, ora 14:49
847 citiri
Bărbatul care a urmărit și înjunghiat o femeie pe stradă, în București, a fost arestat. Este acuzat de tentativă de omor. Ce se știe despre motivul atacului
Bărbat arestat Foto: Hepta

Bărbatul care a înjunghiat, vineri, de mai multe ori o femeie în Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii afirmnă că nu a existat un motiva parent al atacului, dar au stabilit că victima a fost urmărită câteva minute pe stradă. Agresorul a înjunghiat-o de mai multe ori când nu mai erau persoane în preajmă.

”La data de 08.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală faţă de un inculpat, un bărbat în vârstă de 28 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburare a ordinii şi liniştii publice”, a transmis, sâmbătă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Potrivit procurorilor, vineri, în jurul orei 10.00, aflat în Cectorul 3, în mod spontan, fără un motiv aparent, bărbatul a înjunghiat în mod repetat persoana vătămată, o femeie în vârstă de 48 de ani, cu un cuţit, cauzându-i plăgi multiple în regiunile cervicală şi toracică.

”Agresiunea a avut loc după ce inculpatul a urmărit victima câteva minute pe stradă şi a atacat-o în momentul în care nu se mai aflau alte persoane în apropiere. Autorul a părăsit zona la scurt timp, fiind văzut de unii martori în timp ce se îndepărta. O trecătoare a observat victima căzută la sol şi, auzind strigătele acesteia, a apelat serviciul de urgenţă 112”, au transmis procurorii.

Victima a fost transportată la spital de către un echipaj de ambulanţă, pentru acordarea de îngrijiri medicale, starea sa fiind stabilă în prezent.

O femeie a fost înjunghiată de un necunoscut, pe o stradă din București. Victima, șocată că niciun trecător nu s-a oprit să o ajute
O femeie a fost înjunghiată de un necunoscut, pe o stradă din București. Victima, șocată că niciun trecător nu s-a oprit să o ajute
O femeie de 48 de ani a fost înjunghiată cu cuțitul, de patru ori, de un bărbat pe care nu-l cunoștea, pe o stradă din București, în plină zi, sub privirile trecătorilor. Atacul a avut...
Peste 15.000 de români au semnat o petiție care cere statului să ia măsuri împotriva femicidului: "Mâine poate va fi mama ta" VIDEO
Peste 15.000 de români au semnat o petiție care cere statului să ia măsuri împotriva femicidului: "Mâine poate va fi mama ta" VIDEO
O petiție deja semnată de peste 15.000 de cetățeni va fi trimisă, săptămâna viitoare, către Guvernul României, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne. Textul solicită...
#Justitie, #atac cu cutitul, #femicid, #infractiune bucuresti , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
5.100.000Euro pentru Dennis Man! Romanul da lovitura pana in 2028
Digi24.ro
Culisele acordului planuit de Washington si Moscova privind razboiul. La ce este dispus sa renunte Putin pentru bunavointa lui Trump
DigiSport.ro
FALIMENT dupa 133 de ani de istorie! Implicarea lui Roman Abramovich, unul dintre oligarhii lui Putin

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bărbatul care a urmărit și înjunghiat o femeie pe stradă, în București, a fost arestat. Este acuzat de tentativă de omor. Ce se știe despre motivul atacului
  2. Trump a dat voie Armatei SUA, în secret, să atace cartelurile de droguri și peste granițe. Mexicul nici nu vrea să audă
  3. Rusia lui Putin, cu ochii pe Alaska: "S-a născut ca America rusă. Are rădăcini ortodoxe". De ce întâlnirea Trump-Putin are loc în statul arctic al SUA
  4. UPDATE O aeronavă a căzut în curtea fabricii de vagoane din Arad. Doi oameni au murit. Una dintre victime, un pilot de linie cu 20 de ani de experiență
  5. Atac armat în cea mai circulată piață din New York. Atacatorul a împușcat 3 persoane și a provocat un haos general FOTO
  6. Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
  7. Panică la bordul unui tren CFR: Geamul unui vagon a căzut peste două fetițe de 9 și 12 ani
  8. Doi americani, cercetați de Poliția de Frontieră. Au fost depistați la Sculeni, în mașini cu plăcuțe de numere din Republica Moldova
  9. Campanie stânjenitoare a Poliției Române. Un clip realizat de MAI a ajuns sursă de glume pe internet: „Hai că ați servit și azi patria”
  10. Peste 500 de drone raportate în Germania deasupra obiectivelor critice, inclusiv baze militare