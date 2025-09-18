Politicienii derulează „o campanie de dezinformare și de defăimare” împotriva magistraților, dar cetățenii sunt mulțumiți de actul de justiție, susține CSM. Ce spun avocații

De aproximativ un an, magistrații au redevenit subiect de primă pagină, prin teme precum pensiile speciale, independența justiției și supraaglomerarea instanțelor de judecată. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) consideră că cetățenii mai degrabă au încredere și sunt satisfăcuți de actul de justiție. Însă reprezentanții magistraților se plâng de atitudinea ostilă a unor politicieni.

Într-un răspuns formulat pentru Ziare.com, CSM a explicat că a întreprins acțiuni concrete, astfel încât cei care au pornit și derulează „prigoana” împotriva magistraților să plătească, pe cale legală.

„Există o campanie de dezinformare a cetățenilor și de defăimare a corpului magistraților întreținută de factorul politic. Cu privire la anumite fapte grave săvârșite la adresa magistraților și membrilor de familie, Consiliul a comunicat, de asemenea, că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare publică prevăzută de art. 368 Cod Penal”, a transmis CSM.

În cele ce urmează, Ziare.com prezintă trei sondaje:

- unul realizat de CSM;

- un sondaj Eurobarometru (Uniunea Europeană);

- un sondaj realizat de institutul de sondare CURS.

Românii, mulțumiți de durata proceselor, susține CSM

Pensiile speciale, pensionarea anticipată, influența politicului în contextul anulării alegerilor prezidențiale sunt doar câteva dintre controversele recente referitoare la justiția română. Totodată, în ultimii ani s-a vorbit tot mai mult despre instrumentarea lentă a dosarelor, respectiv despre soluționarea tardivă a cauzelor. Astfel, de-a lungul timpului a fost prezentat în spațiul public de diverși juriști argumentul potrivit căruia schema de personal este insuficientă.

Ads

Însă, potrivit unui sondaj realizat recent de CSM, satisfacția cetățenilor față de „perioada de timp dintre data înregistrării acțiunii și primul termen de judecată” este mai degrabă pozitivă.

„Din analiza a 2840 de răspunsuri, a rezultat că aproximativ 72% dintre respondenți au fost foarte mulțumiți, mulțumiți ori satisfăcuți de perioada de timp dintre data înregistrării acțiunii și primul termen de judecată”, a transmis CSM. Totodată, „la întrebarea referitoare la gradul de mulțumire cu privire la perioada de timp acordată între termenele de judecată, 70% au răspuns că au fost foarte mulțumiți, mulțumiți ori satisfăcuți de perioada de timp între termenele de judecată”. În ceea ce privește gradul de mulțumire față de perioada de timp dintre „data înregistrării acțiunii și data pronunțării hotărârii în dosar/dosare, din 3052 de respondenți, 68% au fost foarte mulțumiți, mulțumiți ori satisfăcuți”, iar „76% au declarat că timpul de comunicare a fost cuprins între 30 și 90 de zile”.

Ads

De asemenea, „la întrebarea privind respectarea drepturilor în timpul procedurii în fața instanței de judecată, din analiza unui număr de 2874 de răspunsuri a rezultat că 77% dintre respondenți au răspuns că le-au fost respectate drepturile, iar 5% au răspuns că nu și-au cunoscut drepturile”. Potrivit aceluiași studiu realizat de CSM, „79% dintre respondenți au perceput judecătorul ca fiind imparțial pe durata procedurii”.

Tot mai mulți cetățeni au încredere în justiție, susține CSM

Totodată, „din 2995 de respondenți, 70% au răspuns că înainte de a participa la procedura judiciară au avut încredere în calitatea actului de justiție, iar 15% au selectat un răspuns neutru”. Mai mult, „în ceea ce privește nivelul de încredere în calitatea actului de justiție, după ce au participat la procedura judiciară, din 2873 de respondenți, 30% au răspuns că încrederea a crescut, iar 45% că încrederea a rămas la fel”.

Respondenții chestionarului au fost părți în proces (39%), avocați (34%), consilieri juridici (10%), practicieni în insolvență (2%), martori (3%), respondenți cu altă calitate (12%), potrivit judecătoarei Daniela Ioana Stăncioi, în răspunsul formulat pentru Ziare.com.

Ads

Sondajele ce reflectă nivelul de încredere al cetățenilor în justiția română, în 2025

În plus, potrivit măsurătorilor Uniunii Europene (Eurobarometru) pentru anul 2025, încrederea cetățenilor în independența justiției este la sub jumătate, mai precis la 44%. Țările fruntașe din acest punct de vedere sunt: Finlanda (89%), Austria (87%), Danemarca (81%), Luxemburg (77%), Suedia (76%), Olanda (75%), Germania (72%) și Irlanda (71%).

Potrivit unui sondaj CURS, tot din 2025, doar 38% dintre români au o părere „bună” și „foarte bună” despre justiție, după Armată și Pompieri (81%), Biserică (74%), Uniunea Europeană (59%), Poliție (59%), „mediul privat” (54%), ONU (53%), Președinție (48%) și televiziuni (41%).

Impresii de la „firul ierbii”. Ce spun avocații

Anca Elena Bălășoiu, avocat și cadru universitar, nu crede că sondajul prezentat de CSM corespunde „la linie” cu realitatea.

„Consider că datele sondajului reflectă, din păcate, într-o mică măsură realitatea din sistemul judiciar românesc actual. Dacă ne uităm peste cifre, observăm că totalul respondenților este foarte mic, în jur de 3.000 de persoane. Între timp, la o instanță din București se pot înregistra 15.000 de dosare anual. Discrepanța dintre numărul de respondenți și numărul de justițiabili este una foarte mare, ceea ce nu oferă credibilitate sondajului, sub toate aspectele”, a punctat juristul, pentru Ziare.com.

Ads

În opinia profesionistului în drept, încrederea românilor în actul de justiției încă se află în parametri acceptabili, deci sistemul judiciar nu ar fi într-o criză imagologică.

„În ceea ce privește încrederea în actul de justiție, mă bucură foarte mult că în România există un grad ridicat de încredere, asta și pentru că avem magistrați bine pregătiți, tineri, însă încărcătura cu dosare rămâne una foarte mare, atât pentru judecători, cât și pentru procurori, astfel încât există foarte multe întârzieri în realizarea actului de justiție, întârzieri ce nu pot fi imputabile magistraților. Este nevoie de mai mulți oameni în magistratură, oameni mai bine pregătiți, întotdeauna e loc de mai bine”, a transmis Bălășoiu.

O prăbușire a încrederii în actul de justiție ar putea genera consecințe periculoase pentru societate, este de părere Anca Elena Bălășoiu.

„Puterea judecătorească este una dintre cele trei pe care se întemeiază un stat, pe lângă cea legislativa și cea executivă. Actul de justiție și respectarea statului de drept sunt elemente importante și de echilibru al democrației noastre.

Ads

Pierderea încrederii în actul de justiție ar putea duce la crearea unui sentiment de nesiguranță, precum și la devieri de la respectarea legii, întrucât, observându-se că nu se mai face dreptate, membrii societății ar putea recurge la manifestări extremiste, de tipul 'îmi fac dreptate singur'. Așadar, cred că sunt necesare măsuri ferme și constante pentru asigurarea încrederii populației în actul de justiție”, a concluzionat expertul în drept.

Datele CSM privind gradul de satisfacție al cetățenilor în legătură cu actul de justiție sunt privite cu suspiciune de către avocatul Ilie Dorin.

„Referitor la procentul de mulțumiți cu privire la primul termen de judecată și la termenul de redactare și comunicare a hotărârilor judecătorești, cred că cifrele sunt înțelese greșit. Noi nu avem, cel puțin la nivel de judecătorii, hotărâri pronunțate și redactate în termenul de 30-90 de zile, nu există așa ceva decât poate la cauzele urgente, și nici acolo. Nu avem efectiv acest caz fericit. 99% din hotărârile de la judecătorii, în domeniul civil cel puțin, se pronunță, se redactează și ni se comunică la peste 6 luni distanță de ultimul termen de judecată…

Ads

În domeniul penal nu am avut niciodată nici eu, nici colegii cu care mă consult, hotărâri comunicate la 30 de zile după ultimul termen de judecată. Cât privește primul termen de judecată care se fixează la 4-6 luni de la depunerea cererii de chemare în judecată, nu cred că poate fi cineva mulțumit de acest aspect. Așadar, cifrele nu vorbesc de la sine, ci depinde cum le interpretezi și cine le interpretează. În interpretarea mea, cifrele arată un haos judiciar, haos peste care CSM trage perdeaua”, a comentat juristul, pentru Ziare.com.

Avocatul Ilie Dorin consideră că datele privind încrederea scăzută a cetățenilor în actul de justiție, prezentată în sondajele menționate, ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă pentru societate și pentru politic.

„Dacă ne referim la încrederea în justiție, unde 56% dintre respondenți consideră că justiția din România nu este independentă, considerăm că procentul este unul îngrijorător și ar trebui să dea de gândit CSM-ului, garantul acestei independențe. Este nu doar îngrijorător, ci înfiorător faptul că 56% din cetățeni nu au încredere în actul de justiție, ci, dimpotrivă, consideră că magistrații sunt sau pot fi coruptibili și influențabili. Este înfiorător să mergi să cauți dreptatea la cineva la care ai suspiciuni majore că nu e independent și poate fi cumpărat de parte adversă ori cu privire la care ai temeri că face parte dintr-un cerc sau grup de interese...

Ads

Din câte cunosc, raportat la anii anteriori, procentul arată un regres al magistraților, o neputință a lor de a crea și doza încredere în societate. Încrederea continuă să scadă din cauza justiției târzii și lipsite de vigoare, fermitate. De la această neîncredere este afectat actul de justiție generic vorbind, dar și dreptul de acces la justiție și apărare, pentru că mulți, neavând încredere, nu mai apelează la justiție. Dacă mai punem costurile unui proces, prin raportare la temerea că e posibil să nimerești la un judecător dependent... concluzia e aceea că apetitul de dreptate îți dispare”, a declarat Dorin.

Ads