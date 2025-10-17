Asistenta medicală care a falsificat vaccinări COVID-19 a ajuns la penitenciar, pentru pedeapsa de 7 ani de închisoare

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 17:12
406 citiri
Asistenta medicală care a falsificat vaccinări COVID-19 a ajuns la penitenciar, pentru pedeapsa de 7 ani de închisoare
Asistentă medicală condamnată pentru vaccinări fictive COVID-19 FOTO Pixabay

O asistentă medicală condamnată pentru că oferea vaccinări fictive în timpul pandemiei de Covid-19 a fost dusă la Penitenciarul Târgu Jiu, pentru executarea pedepsei de 7 de închisoare cu executare, pentru luare de mită și fals informatic în formă continuată.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în aplicare, vineri, 17 octombrie, un mandat de executare a pedepsei închisorii pe numele unei femei de 57 de ani, din comuna Ioneşti, pentru luare de mită în formă continuată şi fals informatic în formă continuată.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, femeia a fost condusă de poliţişti în Penitenciarul Târgu Jiu, unde va executa o pedeapsă de şapte ani de închisoare.

Surse judiciare au declarat că este vorba de o asistentă medicală care, pe perioada pandemiei de COVID-19, vaccina fictiv persoane în schimbul unor sume de bani cuprinse între 500 şi 1.500 de lei şi le introducea numele în baza de date ca fiind vaccinate.

Femeia lucra la un cabinet medical din comuna Ioneşti, județul Gorj.

În 2024, 20 de persoane au fost inculpate de Curtea de Apel Piteşti într-un dosar privind vaccinări fictive anti-COVID.

Cei 15 beneficiari au fost condamnaţi la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate în formă continuată la fals informatic, stabilind un termen de supraveghere de 2 ani şi prestarea unui număr de 60 zile lucrătoare de muncă neremunerată în folosul comunităţii la diferite primării din judeţul Argeş.

Emilia Șercan îl acuză pe procurorul general Alex Florența că a mințit public despre dosarul de kompromat: ”S-au plasat de partea infractorilor din politică”
Emilia Șercan îl acuză pe procurorul general Alex Florența că a mințit public despre dosarul de kompromat: ”S-au plasat de partea infractorilor din politică”
Jurnalista de investigație Emilia Șercan l-a acuzat pe procurorul general Alex Florența că a mințit public cu privire la dosarul de kompromat care a avut-o drept țintă, vineri, 17 octombrie....
Legea care a pus pe jar avocații din România a ajuns pe masa președintelui Dan. Semnal de alarmă: „Slăbește dreptul la apărare!”
Legea care a pus pe jar avocații din România a ajuns pe masa președintelui Dan. Semnal de alarmă: „Slăbește dreptul la apărare!”
O inițiativă legislativă controversată a generat mesaje de protest din partea avocaților din România. În urma adoptării acestui proiect, atât avocații, cât și clienții acestora vor...
#Justitie, #Covid 19, #vaccinari fictive, #asistenta medicala, #penitenciar Targu Jiu, #ipj gorj , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
ObservatorNews.ro
Scene tulburatoare dupa explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolata de un psiholog. Si fiul e ranit
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sora fostului ministru Carmen Dan, plasată în arest la domiciliu în dosarul fraudei de peste 1,3 milioane de euro
  2. Elicoptere americane ale forțelor speciale și bombardiere B-52, observate aproape de Venezuela, pe fondul extinderii misiunilor din Caraibe
  3. Primăria Capitalei, sprijin financiar pentru cei afectați de explozia puternică din Rahova. Suma aprobată de CGMB
  4. Ce a pățit un bărbat care a încercat să forțeze perimetrul de siguranță din zona blocului explodat din Rahova. "A fost extras din grup"
  5. Protestul suveraniștilor la Rahova. Cum încearcă susținătorii lui Simion, Georgescu și Șoșoacă să capitalizeze explozia: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” VIDEO
  6. Asistenta medicală care a falsificat vaccinări COVID-19 a ajuns la penitenciar, pentru pedeapsa de 7 ani de închisoare
  7. Dosarul de corupție de la Spitalul Militar. Lista oficială a infracțiunilor pentru care sunt urmăriți generalul Florentina Ioniță și încă 18 militari
  8. ANAF cere instituțiilor publice să își achite restanțele fiscale de peste 582 de milioane de lei. Cine sunt datornicii
  9. Când va analiza Curtea Constituțională sesizarea ÎCCJ pe legea privind plata pensiilor private
  10. Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru un acord de pace, afirmă vicepreședintele J.D Vance înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump