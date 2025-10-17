Asistenta medicală care a falsificat vaccinări COVID-19 a ajuns la penitenciar, pentru pedeapsa de 7 ani de închisoare

O asistentă medicală condamnată pentru că oferea vaccinări fictive în timpul pandemiei de Covid-19 a fost dusă la Penitenciarul Târgu Jiu, pentru executarea pedepsei de 7 de închisoare cu executare, pentru luare de mită și fals informatic în formă continuată.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în aplicare, vineri, 17 octombrie, un mandat de executare a pedepsei închisorii pe numele unei femei de 57 de ani, din comuna Ioneşti, pentru luare de mită în formă continuată şi fals informatic în formă continuată.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, femeia a fost condusă de poliţişti în Penitenciarul Târgu Jiu, unde va executa o pedeapsă de şapte ani de închisoare.

Surse judiciare au declarat că este vorba de o asistentă medicală care, pe perioada pandemiei de COVID-19, vaccina fictiv persoane în schimbul unor sume de bani cuprinse între 500 şi 1.500 de lei şi le introducea numele în baza de date ca fiind vaccinate.

Femeia lucra la un cabinet medical din comuna Ioneşti, județul Gorj.

În 2024, 20 de persoane au fost inculpate de Curtea de Apel Piteşti într-un dosar privind vaccinări fictive anti-COVID.

Cei 15 beneficiari au fost condamnaţi la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate în formă continuată la fals informatic, stabilind un termen de supraveghere de 2 ani şi prestarea unui număr de 60 zile lucrătoare de muncă neremunerată în folosul comunităţii la diferite primării din judeţul Argeş.

